Neymar encaró a un aficionado y se descontrola: "Mirá lo que eres, un gordito hijo de p***"

En un partido que parecía accesible por la Conmebol Sudamericana, acabó siendo un verdadero escándalo y posiblemente un punto de quiebre para <b>Neymar</b> con el <b>Santos</b>. El 'Peixe' empató 1-1 ante <b>Deportivo Recoleta</b> y si bien marcó el tanto de su equipo, el delantero terminó envuelto en un problema con un aficionado. <b>Neymar</b>, que vive semanas tensas por la situación en la <b>Selección de Brasil</b>, discutió fuertemente con un hincha al terminar el encuentro. La bronca de la gente del <b>Santos </b>fue por el empate contra el humilde equipo paraguayo y el jugador tuvo que pagar el precio por ser capitán del club.<br />