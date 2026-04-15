Neymar encaró a un aficionado y se descontrola: "Mirá lo que eres, un gordito hijo de p***"

Neymar , que vive semanas tensas por la situación en la Selección de Brasil , discutió fuertemente con un hincha al terminar el encuentro. La bronca de la gente del Santos fue por el empate contra el humilde equipo paraguayo y el jugador tuvo que pagar el precio por ser capitán del club.

En un partido que parecía accesible por la Conmebol Sudamericana, acabó siendo un verdadero escándalo y posiblemente un punto de quiebre para Neymar con el Santos . El 'Peixe' empató 1-1 ante Deportivo Recoleta y si bien marcó el tanto de su equipo, el delantero terminó envuelto en un problema con un aficionado.

El punto es que la discusión de Neymar con el fanático fue grabada y todo empeoró. "El que debería haber entrenado más eres tú, mira lo que eres, un gordito hijo de p***", lanzó el atacante, en imágenes que captaron las cámaras de ESPN Brasil.

Por el análisis que se hace, puede que Neymar haya reculado rápidamente de lo que había dicho en un principio y segundos después buscó calmar la situación con el aficionado: "¿Yo tengo que hacer todo? Cierra la boca que no estoy mirando el partido, estoy dando la vida por el club. Yo respeto, tú dame respeto también".

"Con lo que dices, no respetas a nadie. Te voy a dar tu minuto de fama. Olvídalo, tienes razón, si sos feliz, tienes razón. Yo no soy ningún mimado, estoy aquí dando la vida", cerró Neymar antes de irse al vestuario.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Tras el incidente, Neymar dialogó con la prensa: "Cuando me atacan de una forma diferente, no lo acepto. Soy muy coherente, doy la vida por el fútbol, por este club, hago hasta más de lo que debería, así que no puedo ser tratado así. Tengo contrato hasta fin de año, no sé qué puede pasar".