Bicampeón de Champions con Madrid está desesperado por encontrar club: “Quien me dé la oportunidad no se va a arrepentir”

“En el fútbol hay experiencias que son buenas y otras malas. Las mías últimamente no han sido como me hubiera gustado, pero nunca me voy a rendir, siempre voy a luchar porque el fútbol es mi vida. Quien me dé la oportunidad no se va a arrepentir”, empezó diciendo el delantero que cumplirá 31 años a fines de febrero.

“Que nadie dude de que soy y seguiré siendo futbolista. Llevo cuatro semanas entrenando de lunes a viernes, a veces sábados, con dobles sesiones, preparándome y esperando. He tenido alguna cosa pero no he querido tomar decisiones precipitadas. Me gustaría llegar a un sitio donde tenga estabilidad, donde pueda jugar de seguido. Si tuviera esa continuidad que todo futbolista busca, seguro que rendiría como lo he hecho en otros sitios. Me gustaría que fuera en España, cerca de mi familia”, finalizó Jesé.