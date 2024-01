¡Se va en junio! La sensible baja que tendrá el Cholo Simeone en el Atlético a final de temporada: “Este ciclo ha culminado”

Se trata de un adiós que estaba hecho, más que todo, tras la renovación del Cholo Simeone y todo su cuerpo técnico hasta 2027. Y en esa ampliación no apareció la figura del preparador físico uruguayo, quien termina su contrato en este mes de junio.

“Estuve en tres etapas en el Atlético. Muy agradecido a los entrenadores que me eligieron para acompañarlos. Vine en la primera con Marcos Alonso, se hizo un buen trabajo. Estábamos en Segunda e hicimos una buena tarea. No se pudo dar término. La segunda fue para consolidar al equipo en Primera, estuve con Manzano y en la tercera, estoy muy orgulloso de pertenecer a una de las etapas más bonitas, competitivas y de mejor nivel del Atlético en su historia. Muy agradecido a todo el cuerpo técnico, a toda la gente que ha participado en esta metodología. Es nuestro modelo de trabajo y lo fuimos perfeccionando. Ojalá profesionales que vengan después que yo puedan continuar”, añadió.

: “Hemos hecho un gran trabajo, hemos consolidado al club en el aspecto competitivo y en su crecimiento. En lo profesional llegó un momento en que hay que dar culminación al ciclo porque quedan elementos pendientes en mi carrera. Estoy muy agradecido al Atlético porque me dio la posibilidad de experimentar la posibilidad de trabajar con Uruguay. Para mí fue un momento profesional distinto que no tiene una definición. Eso se lo debo al Atlético. Una cosa más que le debo. Primero en unas Eliminatorias muy complicadas y después en un Mundial”.

“Me gustaría tener alguna experiencia en trabajo de selecciones, también seguir en la alta competencia. Estoy abierto, pero en cuanto al Atlético siento que mi ciclo fue muy bueno, pero que tiene esta culminación para tener ese espacio, dentro del poco tiempo de carrera que me queda. Además, tratar de fundamentar el máster de alta competencia sobre la metodología integrada y darle el tiempo necesario para que quede ese legado. Que sea una guía de trabajo, sin ser dueña de la verdad, pero que tantos resultados ha dado”.

DESPEDIDA

“Un agradecimiento enorme a todo el cariño que me brindaron, a las cánticos que he recibido de apoyo y a todo ese fervor que despertó en mí una pasión muy especial por este club. Muy agradecido y pedir que sigan apoyando a los futbolistas como lo hacen. Una de las cosas más importantes del Atleti es esa comunión entre jugadores y afición. Sin el futbolista no hay nada, son los más importantes, los intérpretes y los ejecutores de un modelo de trabajo que tantos resultados ha dado”.