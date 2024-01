Arsenal pone en problemas al Liverpool y el Manchester City cae: así queda la tabla de posiciones en la Premier League

Arsenal no da tregua en la Premier League y este martes venció 2-1 al Noottingham Forest por la fecha 22 del torneo de Inglaterra.

Con este resultado, el equipo de Mikel Arteta subió al segundo puesto con 46 unidades y mete en problemas al líder del campeonato, Liverpool que tiene 48 puntos y que juega el miércoles ante el Chelsea que viene por buen camino.

Los de Guardiola caen al tercer lugar y podrían bajar más dependiendo de como termine el partido de Aston Villa.

Hay que recordar que el Manchester City tiene un partido menos que todos porque jugó en el Mundial de Clubes.

JORNADA DE MIÉRCOLES 31 DE ENERO

Tottenham vs Brentford- 1:30 p.m

Manchester City vs Burnley- 1:30 p.m

Liverpool vs Chelsea- 2:15 p.m