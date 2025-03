De alquilar una furgoneta para ir a la final de la Euro a jugar con Inglaterra: "Estaba decepcionado por quedar fuera"

"No supe hasta el final si iba a poder ir o tendría algún entrenamiento del equipo. Al final, teníamos libre el día siguiente, así que me puse en marcha para intentar estar en la final. Para mi sorpresa, no había vuelos disponibles ni desde Inglaterra ni desde Ámsterdam. Así que busqué la distancia que había con Berlín y alquilé una furgoneta junto a mi familia para viajar", explicó un Henderson que manejó prácticamente 7 horas al volante a medida que iba encontrándose por las carreteras con otros aficionados ingleses.

"Fue divertido coincidir con los aficionados. Obviamente, hubiera preferido estar con el equipo, pero estuvo bien... Tenía la sensación de que podíamos ganar, así que necesitaba estar allí para verlo en persona. Al final, no salieron las cosas, pero fui feliz de haber podido seguir la final de mis compañeros en directo", continuó el centrocampista.

A pesar de esa pérdida de confianza de Southgate, que luego tampoco recuperó con Carsley, Henderson asegura que no pensó en estos meses en retirarse de la Selección Inglesa.

"Nunca pensé que había acabado mi carrera con Inglaterra, pues en ese caso me habría retirado internacionalmente. Obviamente, me decepcionó perderme la Eurocopa, pero todavía me sentía físicamente bien y no quería cerrar esa puerta. En el fondo, siempre estuve pensando en volver".