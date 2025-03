"El preferido": es el favorito para dirigir a la selección Brasil y Neymar no estará contento con la decisión

No obstante, Ge, el portal deportivo de Globo, asegura que "el preferido" continúa siendo el italiano Carlo Ancelotti, si bien su situación contractual con el Real Madrid hace casi imposible su llegada al banquillo de la pentacampeona del mundo.

Neymar, estrella de la selección brasileña y quien coincidió con Jorge Jesus en el Al-Hilal, esquivó el asunto en la ceremonia de entrega de premios del Campeonato Paulista.

"No tengo nada que ver, soy un jugador. No me metan en esto, estoy fuera", expresó el delantero del Santos en declaraciones a un pódcast.

En las redes sociales, los aficionados brasileños han bendecido la llegada del extécnico del Flamengo, pues aún recuerdan su glorioso paso por la escuadra de Río de Janeiro, con el que ganó la Liga y la Copa Libertadores en 2019, entre otros títulos.