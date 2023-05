José Mourinho y la profecía sobre su pupilo en el Real Madrid: “Será un gran técnico, me recuerda a Pep Guardiola”

El José Mourinho vs Xabi Alonso es el enfrentamiento que dejará este cotejo. El portugués habló en rueda de prensa sobre el ex volante español con el que coincidió en el Real Madrid y dejó tremenda profecía.

“José es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Me marcó su lectura de los partidos y su capacidad de reacción cuando la ocasión lo exige”.

Y así describió a sus otros entrenadores:”He aprendido mucho de todos mis entrenadores y lo he transformado en mi propia personalidad como técnico que está empezando.Rafa (Benítez) es fútbol, táctica: cómo encajar, cómo ayudar, qué hay que hacer... Pep (Guardiola) te dice: “Vamos a jugar así y va a pasar esto”. En eso es muy bueno. De Mourinho destaco la fuerza y la inteligencia que tiene para comunicar. De Luis (Aragonés) me quedo con el convencimiento y el ser capaz de definir qué es lo que querías. Del Bosque me enseñó a preocuparme lo necesario de las cosas que te tienes que preocupar. Ancelotti sobresalía a la hora de transmitir lo que es el buen fútbol y qué es lo que teníamos que hacer”, reconocía en el ‘Informe Plus’ que le dedicó ‘Movistar Plus +’.