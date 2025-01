Keylor Navas revela por qué se decidió por Newell’s y la charla que tuvo con Messi: “Le tengo un gran aprecio”

“Me dieron esa confianza que uno necesita para poder venir. Para ningún jugador es fácil trasladarse a una ciudad nueva (Rosario, Argentina), pero ellos me han aconsejado bastante, me siento en buenas manos, voy a trabajar con todo el compromiso para devolver esa confianza”.

“Yo siempre he intentado liderar, pero tengo claro que para poder ganar necesitamos un trabajo en conjunto. Todos debemos ir en buena línea, yo vengo con mucha humildad, con ganas de aportar todo lo que he aprendido en toda mi carrera. Yo quiero el bienestar para el equipo. Yo estoy en disposición para lo que necesiten. Lo más importante no es que se hable de Keylor, sino que se hable de que el equipo gana y que va por buen camino”.

¿Cómo llevas tu vida respecto a la religión?

“Nadie es inmune a caer en egos. Yo desde los 18 años tomé la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón, para mí todo lo que me pasa es porque Dios así lo quiere, esa es mi fe, mi ayuda cuando hay que levantarse y cuando hay que mantenerse ecuánime. Hay momentos en los que estamos en posición privilegiada, otras veces en momentos de posición no favorable, pero yo he visto muchos milagros en mi vida, me gusta vivir de esta manera. Para mí es impresionante ver cómo Dios me da oportunidades, estoy acá porque Él así lo quiso. Yo me siento tranquilo, confiado y disfrutando la oportunidad”.

El clásico de Rosario que será el 16 de febrero

“Respetando el trabajo diario es como uno está más cerca de ganar. Debemos ir partido a partido para poder llegar al clásico al 100%, con la convicción y ganas de que podemos ganar. Vamos a pedirle a Dios mucha salud para que podamos disfrutar en nuestra cancha y sentir a la mejor afición”.