Klopp confirmó su fichaje por 127 millones, pero el futbolista se echó para atrás porque quiere jugar en el Chelsea

La operación aún no se ha cerrado dado que el jugador “duda” sobre su futuro destino, según Sky Sports .

Así se confirma la noticia de que Moises Caicedo era nuevo jugador del Liverpool, pero...

-TODO SE ECHÓ PARA ATRÁS-

Fabrizio Romano, especialista en fichajes, informó que el fichaje de Caicedo por el Liverpool está caído ya que el jugador solo quiere ir al Chelsea.

Klopp confirmó el fichaje, pero no estaba emocionado: . “Con el jugador, habrá que ver (si hay acuerdo). ¿Revisión medica hoy? No te puedo decir, no lo sé”, decía el alemán.

Moises Caicedo quiere cumplir su palabra, ya que ya había acordado todo con Chelsea antes de que Liverpool se metiera por su fichaje. Eso sí, a Brighton no le han parecido las ofertas que ha presentado el equipo azul.