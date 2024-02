La reacción de Kroos al gol anulado en Champions que no gustará nada al Real Madrid: “El portero nunca llega al balón”

“Esta es una decisión que queda a discreción del árbitro, pero para mí el gol debería haber contado porque el jugador no intervino activamente. También es cuestionable que el árbitro no lo haya vuelto a mirar”, opina Kinhöfer .

“En el descanso hemos hablado mucho de lo que pasó en el minuto 2, el gol del Leipzig, que se anuló. No era fuera de juego. Hubo un pequeño empujón al portero. No sé si lo has visto ya. Creo que esto no favorece al fútbol. Esto no es cuestión de si es un gol a favor del Leipzig, simplemente creo que es gol legal. ¿Cómo lo ves?”, le preguntó el periodista alemán a Kroos.

“Lo veo igual. Creo que al final pita fuera de juego porque le estorba, pero el portero no alcanza el balón y por eso había que dar el gol. No se puede argumentar de otra manera”, declaró el medio del Real Madrid en Prime Video Alemania.