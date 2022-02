“Kun” Agüero confiesa que en un entrenamiento comenzaron sus problemas en el corazón

Han pasado ya dos meses desde que el delantero argentino, Sergio “Kun” Agüero, anunció su retiro del fútbol y este sábado habló para “Radio 10” de sus problemas en el corazón, también ha desvelado que aún sigue en el grupo de whatsapp de la plantilla del Barcelona y que le gustaría estar en el Mundial de Qatar.

El exjugador del Barcelona confesó que fue en un entrenamiento la primera vez que sintió una arritmia y no en el partido ante el Alavés en el Camp Nou.

“10 días antes en un entrenamiento tuve una arritmia cortita, hice los chequeos y parecía que estaba todo bien. Después pasó en el partido, no me lo esperaba. Cinco minutos antes empecé a sentir mucho calor en el cuerpo, pensaba que era por el partido, nunca me imaginé que era por esto. De repente empecé a estar débil y marearme. En una jugada salté a cabecear y me mareé. Le agarré la mano al defensor del equipo contrario y le dije ‘me estoy mareando, pará el partido’. Le dijo al árbitro y ahí vio que me estaba agarrando el pecho”, contó Agüero.

Asimismo, el delantero argentino confesó que sigue en el grupo de whatsapp del club azulgrana.

“Sigo en el grupo de Barcelona también, no sé por qué no me sacaron”, dijo.

Sobre su fichaje por el FC Barcelona, esto dijo Agüero: “No estoy arrepentido de no haber vuelto a Independiente. Tenía pensado retirarme acá pero sabía que todavía estaba físicamente en condiciones de estar en el Barcelona por dos años. No podía decir que no. Estaba muy contento de llegar al Barcelona y jugar con Leo. Claramente no fue por plata. La gente se quedó contenta. Perdimos con el Madrid, pero le hice un gol. Puedo decir que mi último gol fue al Madrid”.

OTRAS FRASES

Messi

“Hablamos siempre y no sólo con él, tenemos un grupo todavía con los chicos de la Selección. Cómo van a matar a Messi los medios de Francia, había jugado bien Leo ¿Estaban mirando el partido de espaldas? Leo siempre juega de 5 puntos para arriba””.