La frustración de Xavi por la lesión de Ansu Fati, le deja las cosas claras a Dembélé y revela que van por un delantero

“Lo que sea para recuperarlo mentalmente. Le necesitamos. Es un futbolista impresionante, capaz de marcar la diferencia. Nos afecta a todos, pero es el principal afectado porque no puede hacer lo que le gusta. Tenemos que intentar que no se lesione nunca más”.

Lo que le preocupa

“Los resultados. Quizás necesitemos más tiempo del que pensábamos. Me preocupan los resultados. Durante la semana parece que trabajas bien, pero luego no hay resultados. Nos urge un resultado positivo. Creemos mucho en este modelo y esta idea. Paciencia”.

¿Qué pide a los centrocampistas ante la presión?

“Les pido que busquen la superioridad una vez que el pivote está de cara al juego. Que lleguemos con mucha gente al área para buscar el remate. En salida, buscamos el 8 contra 6. Damos soluciones al futbolista y ellos deben elegir. El otro día, por ejemplo, Ter Stegen estuvo muy bien en salida de balón”.

Frenkie de Jong

“Hay gente con molestias y está haciendo un esfuerzo, como Jordi Alba. También Frenkie. Hay un equipo que gestionar, con prórrogas y demás. Tenemos que seguir adelante con la gente disponible y con los que creemos que pueden rendir más. Frenkie debe ser importante y lo será”.

Optimista

“Lo sigo siendo. Si no, me iría a casa. Creo que estamos en el inicio de algo importante. Hay que insistir y perseverar. Me pasó como futbolista. Al principio había desconfianzas y se sacó adelante. Entiendo las críticas y sé dónde estoy. Sé que aquí no hay años de transición. Es un momento muy difícil. En estos momentos se ven los jugadores, los entrenadores, los presidentes, la afición...”.