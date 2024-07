Lamine Yamal cumple 17 años: Mbappé le pidió su camiseta y la imperdible reacción cuando lo comparan con Messi

“Muchas, la verdad. ¡Parecía que no lo había marcado yo o no lo había visto! Tanto mensaje de cariño me hace estar muy feliz”.

“He cambiado bastante, tanto como persona como en mi manera de jugar. He crecido en confianza en mí mismo, en el aspecto físico... Estoy muy contento por el cambio que he dado”, arranca diciende Lamine .

“En especial de mis padres. Ellos han sufrido mucho conmigo. Siempre estuvieron a mi lado. Eran los que me llevaban a los partidos cuando era pequeño. Al ganar a Francia me gustó imaginar cómo estarían de felices, porque ganamos y por mi gol”.

¿Cómo ganarle a Inglaterra?

“Jugando como lo estamos haciendo, como contra Alemania o Francia. Siendo nosotros, teniendo la pelota y controlando el partido en todo momento. Yo creo que en eso somos los mejores y nadie nos puede parar si lo hacemos. Se está viendo que como equipo no hay nadie como España, jugando el balón, yendo a la presión... Lo estamos haciendo muy bien. Al final meterle esa intensidad es clave. Sin ella no puedes ganar una final de una Eurocopa”.

Con 16 años, ¿quién le ha pedido la camiseta en esta Eurocopa?

“Me la pidió Mbappé. Y Chiesa el día de Italia. Me dicen los utilleros quien la quiere. Si me la pide Mbappé, yo se la doy (risas). No hay problema. No sé las que tengo. Cuando ganamos contra Francia estaba pensando en la final, estás tan emocionado que no te acuerdas”.

Regalo de cumpleaños

“Le he dicho a mi madre que si ganamos no quiero nada de regalo. Sólo quiero celebrarlo en Madrid con los compañeros. Y ya está. Eso puede ser una locura con la gente. ¡Desde el aeropuerto todos locos! Llegaríamos con una euforia increíble. Ganar una Eurocopa es algo loco que no se hace desde el 2012”.