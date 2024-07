Lamine Yamal responde a Rabiot tras su golazo y clasificación de España a la final de la Eurocopa ante Francia

“Si quiere jugar una final tendrá que hacer más cosas de las que ha hecho”, fueron las palabras de Rabiot a Lamine antes del juego.

Yamal respondió en la cancha con un golazo ante Francia, que fue clave para meter a España en la gran final de la Eurocopa 2024.

Tras el partido, a Lamine Yamal le preguntaron por Rabiot.

“Cuando he metido el gol he intentado pensar en el equipo que es lo más importante y no darle importancia a cosas de fuera. Yo siempre digo que el destino pone a cada uno en su lugar y estoy muy feliz por el gol y por el pase a la final”, dijo en una clara referencia a lo sucedido con Rabiot, aunque no lo mencionó.

“¿Mi celebración? Era para la persona que sabe que es para él. Estoy muy contento por la victoria y por ayudar al equipo, que ha pasado a la final. Al final no hay que darle importancia a nada de eso. He ayudado al equipo”, declaró.