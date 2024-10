OFICIAL: el mítico dorsal que usará Lamine Yamal en la selección de España; en Barcelona no lo aceptó

El joven de 17 años ha decidido por ahora dejar el dorsal 19 y portar la 10, que está vacante porque Dani Olmo no está en la convocatoria por lesión.

A principio de temporada, Barcelona quería darle este mismo dorsal a Lamine Yamal, ya que para muchos es el verdero heredero de Lionel Messi.

La respuesta fue no, y tomó el 19 asegurando que no está listo para ese número, pero no lo rechaza usarlo en el futuro. Actualmente el 10 del Barcelona es Ansu Fati.

Hay que mencionar que Yamal ya ha usado este dorsal en las categorías menores de la selección de España.