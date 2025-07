Hace un año, Lineker ya había elogiado a Lamine en la BBC: "No estoy diciendo que vaya a ser como Messi o Maradona, pero podría serlo. Me refiero que a lo que está haciendo a su edad no lo estaba haciendo ni Pelé, que cuando marcó un doblete en la final de la Copa del Mundo era un año mayor. Creo que es el mejor jugador que he visto con 16 años”, declaró durante la Eurocopa de Alemania, hace justo un año.

Gary también tuvo tiempo de elogiar la llegada de Rashford al Barcelona. "Es un gran jugador. Ha tenido sus problemas en el United en los últimos años, no ha jugado mucho, pero tiene mucho talento. El problema es el United, los futbolistas que han salido de allí han jugado mejor en otros sitios".

"Espero que pueda mostrar su nivel. Ahora se juegan muchos partidos y se necesitan más que titulares, pero Marcus tiene mucha habilidad y creo que va a ser un gran fichaje por el Barça", declaró Lineker. También espera que Hansi Flick lo utilice por la izquierda porque es "su mejor perfil".