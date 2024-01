¿Qué le dijo a Yamal? Xavi sale al paso tras la caída del Barcelona ante el Bilbao: “Son errores puntuales; lo normal es que me marche”

“ Es falta de concentración, errores puntuales... el fútbol es un juego de errores que no hemos minimizado. Los hemos tenido. Hemos tenido la victoria. Estoy orgulloso de los jóvenes. Así es la Copa”.

”Son errores nuestros. El malentendido entre Lamine y Koundé es el primer gol. Luego no evitamos la centrada de Sancet. Maximizamos los errores. Tenemos que mejorar”.

“El sentimiento es de decepción, perdemos un título en el que teníamos mucha esperanzas. El escenario era complicado. Pierdes, en la prórroga. El Athletic se ha merecido pasar. Pero también siento orgullo, los jóvenes, sobre todo, lo están haciendo muy bien. Es una pena. Es un partido de cara o cruz. El Athletic es agresivo e intenso en su campo. Les he dicho que estoy orgulloso porque nos hemos dejado la piel. Lamine hace un partidazo. Y Héctor Fort y Cubarsí... e iba a entrar Fermín, pero por la alineación no hemos podido. Nos queda LaLiga y la Champions. Tengo un punto de orgullo importante”.

TÍTULOS

“Todos los entrenadores de equipos grandes dependen de los títulos. Pero hoy siento orgullo. Hemos estado luchando hasta el final, con mucha gente joven. Pero siento decepción por las ocasiones... pero no hay que reprocharle nada a Lamine. Las genera él. La plantilla es corta y joven. Salen futbolistas. Creo que es el inicio de algo importante, esté yo o no”.

PRÓXIMA TEMPORADA

”Dije una realidad, si no estamos al nivel de competitividad lo normal es que me marche. Estamos en un club grande. Estoy en el Barça. Hemos luchado y trabajado. Si no ganas, el entrenador queda señalado”.

SENTIMIENTOS

Creo que hay un proyecto muy bueno, de generación en el club. Marc Guiui, Lamine Yamal, Fermín, Héctor Fort, Cubarsí... hoy es el inicio de algo que puede ser importante. Pero hay que ganar, en el Barça hay que ganar. He perdido muchos títulos y lo hemos intentado de nuevo”.