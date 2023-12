Laporta lo avala: La leyenda mexicana que llegaría a reemplazar a Xavi Hernández como entrenador del Barcelona

Y es que los últimos tres juegos el equipo de Xavi no ha podido sumar tres puntos: perdió 4-2 ante Girona en LaLiga, cayó 3-2 ante Antwerp en Champions y empató recientemente ante Valencia 1-1 en la fecha 17 del torneo español.

La intención de la directiva culé es la de mantener a Xavi “pase lo que pase hasta el final de la temporada” y, de ser necesario, recurrir al estratega mexicano para tomar el control del equipo principal, planeas que trascendieron durante la cena de Navidad del club.

“Un entrenador que llegaría el próximo junio, en el final de temporada, si Xavi lo hace muy mal, al no alcanzar los cuartos de final de la Champions League, y no defender el título de Liga, sería un técnico que tiene encantado la directiva culé; es un técnico que ya está en casa y, sobre todo, no supondría un coste económico muy elevado y que es Rafael Márquez”, expresó el comunicador.