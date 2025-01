“Laporta me apartó seis meses del Barcelona, no podía ni cambiarme con mis compañeros; tuve que denunciar”

Un hombre que sabe lo que es sufrir alguna de las decisiones de Joan Laporta es Dani García Lara, exfutbolista del Barcelona (1999-2003) que contó en Radio MARCA su experiencia cuando, por orden del presidente, fue apartado desde junio hasta diciembre club catalán.

“Fue en la primera etapa de Laporta, llegó Rijkaard y me apartaron del equipo porque querían que me fuera a otro club diferente al que me quería ir. Yo tenía la intención de marcharme al Valencia, pero no me dejaron. Me apartaron, estuve hasta el 30 de enero sin poder ni siquiera cambiarme con mis compañeros y tenía que entrenar a diferente hora”, recuerda el exdelantero español.

“Luego Laporta terminó saliendo públicamente y pidiendo perdón. El club no te quiere, no tiene un miramiento para terminar haciéndote chantaje emocional y hablando de que el jugador es muy culé. Está muy bien, pero también hay veces en las que el club no cuenta con el jugador y él quiere quedarse... ahí no hay ningún tipo de opción”, explica.