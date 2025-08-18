Las grandes sorpresas en la convocatoria de Argentina para el cierre de las Eliminatorias de ante Venezuela y Ecuador

<br /><b>. Porteros:</b> Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Walter Benítez (Crystal Palace, ENG) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA).<b>. Defensores: </b>Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ARG), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth, ENG) y Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA).<b>. Mediocampistas: </b>Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen, GER), Alan Varela (Oporto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Claudio Echeverri (Manchester City, ENG), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP) y Valentín Carboni (Génova, ITA).<b>. Delanteros: </b>Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Ángel Correa (Tigres, MEX), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA) y José Manuel López (Palmeiras, BRA).