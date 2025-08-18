Auzmendi reacciona tras marcarle a River Plate y confirma que hoy nace su primera hija con la hondureña Cecilia García

Por otra parte, <b>Azumendi </b>no ha podido estar al lado de <b>Cecilia García</b> durante estos últimos días, ya que el pasado jueves enfrentó al <b>Atlético Mineiro </b>por los octavos de final de la Copa Sudamerica y luego volvieron directo a Buenos Aires para medirse contra <b>River</b>.La periodista le consultó sobre le nacimiento de su hija <b>Emma</b>. "Mañana nace (este lunes), volvemos a Mendoza y mañana es el día. Venimos de Brasil para áca, le mando un saludo a ella (Cecilia García), a la nena que está por nacer y a toda la familia".