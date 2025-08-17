Agustín Auzmendi anotó doblete al equipo de sus amores: Godoy Cruz cayó ante River Plate por la Liga de Argentina

River Plate alcanzó los 11 puntos en el torneo tras tres victorias y dos empates. Mientras que Godoy Cruz se quedó en la zona baja de la misma tabla con solo 3 unidades en los primeros cinco juegos.

El ex Motagua disputó 80 minutos e hizo dos goles en la caída 4-2 del Godoy Cruz frente al equipo de Marcelo Gallardo que se mantiene invicto en la Zona B del torneo argentino.

Agustín Auzmendi sigue viviendo un gran momento en Argentina con el Godoy Cruz y este domingo le anotó doblete a River Plate, uno de los clubes más grandes del país.

ACCIONES DEL JUEGO

River Plate se puso adelante rápido en el marcador con un golazo de media distancia de Sebastián Driussi y poner el 1-0 a favor de los Millonarios.

A los ocho minutos, en la primera llegada con peligro del Godoy Cruz, Santino Andino llegó a línea de fondo en el costado izquierdo y tiró un centro preciso para la arremetida de Agustín Auzmendi que igualó el marcador.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho a Godoy Cruz. En el minuto 19', después de una serie de rebotes dentro del área de Franco Petroli, apareció Giuliano Galoppo para volver a darle la ventaja al Millonario.

El partido en el Monumetal estaba siendo brillante y Godoy Cruz no se rendía para buscar el empate. River quedó mal parado después de perder la pelota en la mitad de la cancha, Lautaro Rivero le cometió infracción a Facundo Altamira dentro del área.

Auzmendi fue el encargado de tomar el penal. El ex Motagua no tuvo compasión y soltó un bombazo al centro siendo imparable para Conan Ledesma que se lanzó a su derecha.

Lamentablemente, el doblete no terminó sirviendo en el partido y es que River se terminó llevando la victoria tras el gol de Galoppo al 45' y el tanto de Sebastián Driussi al 48' en el inicio del complemento.