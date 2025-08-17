Agustín Auzmendi anotó doblete al equipo de sus amores: Godoy Cruz cayó ante River Plate por la Liga de Argentina

<b>ACCIONES DEL JUEGO</b>River Plate se puso adelante rápido en el marcador con un golazo de media distancia de Sebastián Driussi y poner el 1-0 a favor de los Millonarios.A los ocho minutos, en la primera llegada con peligro del Godoy Cruz, Santino Andino llegó a línea de fondo en el costado izquierdo y tiró un centro preciso para la arremetida de Agustín Auzmendi que igualó el marcador.Sin embargo, la alegría no le duró mucho a Godoy Cruz. En el minuto 19', después de una serie de rebotes dentro del área de Franco Petroli, apareció Giuliano Galoppo para volver a darle la ventaja al Millonario.El partido en el Monumetal estaba siendo brillante y Godoy Cruz no se rendía para buscar el empate. River quedó mal parado después de perder la pelota en la mitad de la cancha, Lautaro Rivero le cometió infracción a Facundo Altamira dentro del área.Auzmendi fue el encargado de tomar el penal. El ex Motagua no tuvo compasión y soltó un bombazo al centro siendo imparable para Conan Ledesma que se lanzó a su derecha.Lamentablemente, el doblete no terminó sirviendo en el partido y es que River se terminó llevando la victoria tras el gol de Galoppo al 45' y el tanto de Sebastián Driussi al 48' en el inicio del complemento.