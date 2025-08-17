Neymar salió llorando tras recibir la peor paliza de su vida: Santos fue goleado por Vasco de Gama en Brasil

Vasco da Gama le propinó este domingo una histórica goleada por 0-6 al Santos de Neymar en partido por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño disputado en el estadio Morumbis de São Paulo, ante una atónita afición que decidió asistir la mayor parte del segundo tiempo de espaldas a su equipo.La imagen en que el técnico del Vasco, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, abraza al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y sin dar declaraciones, resume el resultado de una nueva humillación sufrida por el equipo en el que se inmortalizó Pelé.