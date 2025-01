“Empezamos a trabajar juntos y hasta ahora no ha cambiado nada -o eso me han dicho-. Todo ha ido sucediendo del modo en que me dijeron hace tiempo. Y en este caso, estamos todos en sintonía. No espero que cambie nada”, dijo el ex jugador del Manchester United para zanjar el caso.

Las próximas semanas se presentan claves para los del King Power Stadium. Dejando a un lado la posible deducción de puntos, el Leicester tendrá que enfrentarse al Crystal Palace y al Fulham en casa en la Premier League. Los ‘foxes’ deberían conseguir la victoria si quieren salvarse.

El último triunfo del equipo fue el 3 de diciembre, cuando el Leicester derrotó por 3-1 al West Ham. Hasta el momento no se conoce cuántos puntos le quitaría.