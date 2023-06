Messi vuelve a romper el silencio tras su salida del PSG: “Empezaron a tratarme diferente; también pasó con Neymar y Mbappé”

El actual campeón del mundo en Qatar 2022, Leo Messi, sigue siendo noticia todos los días desde que se confirmó que su próximo destino son los Estados Unidos, específicamente con el Inter Miami, equipo que dirige David Beckham.

En en una entrevista para ‘BeIN Sports’, el argentino se sinceró por su ‘mala’ salida que tuvo del PSG: “Después, la gente empezó a tratarme diferente. Una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio, pero hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota”.