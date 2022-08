¿Les dio regalos? Lewandowski viaja a Múnich para despedirse del Bayern y revela cómo fue el adiós: ‘‘Ha sido triste’’

Robert Lewandowski aprovechó los días de descanso que autorizó Xavi en el Barcelona para viajar a Múnich y despedirse de sus excompañeros del Bayern.

Lewandowski destapa el verdadero motivo de su salida del Bayern

Tras cerrar la gira por Estados Unidos, el delantero decidió viajar este martes para compartir por última vez con su antiguo club, donde militó por ocho temporadas y lo ganó absolutamente todo.

Cuando estaba abandonando las instalaciones del conjunto alemán, Lewandowski antedió a Sky Sports desde su vehículo y contó cómo fue el adiós. Según el futbolista, todo quedó en paz después de las últimas y polémicas declaraciones entre ambas partes.

‘‘Ha sido triste. Siempre estaré agradecido por lo que he ganado y experimentado aquí. Les he agradecido a todos lo que hicieron por mí y les di regalos. Fue un momento emotivo y difícil para mí. Ahora me puedo ir con la conciencia tranquila’’, aseguró el goleador.