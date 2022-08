¿Mbappé diseñó el nuevo proyecto del PSG? Pochettino rompe el silencio, su ‘dardo’ al club francés y habla del Real Madrid

‘‘My positiva. Las experiencias siempre hay que capitalizarlas y aprender de ellas. Somos seres racionales que tenemos que pensar de esa forma. En el aspecto deportivo hemos ganado la Copa, la Supercopa y la Liga en el año y medio, pero está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions siempre se puede pensar que ha sido un fracaso’’.

‘‘Ahora estoy tranquilo, asumiendo las circunstancias que nos tocaron vivir. Todo se terminó bastante tarde. Estuvimos firmando la rescisión del contrato un día antes de comenzar la pretemporada, entre el 3 y el 4 de julio, y está claro que en este momento está difícil porque están todos los proyectos cerrados, así que ahora me estoy adaptando a la nueva circunstancia y siempre con la mira puesta en progresar y sobre todo en hacer un análisis de todo lo que fue el último año y medio en el París Saint-Germain”

Mauricio Pochettino rompió el silencio sobre su salida del PSG el pasado 5 de julio. El DT argentino fue despedido luego de no conseguir el objetivo que se plantea el club desde hace varios años: ganar la Champions League.

El proyecto del PSG

‘‘Es un fracaso de 50 años. No sólo de la última temporada, porque el PSG, sobre todo en los últimos diez años, con la llegada de los nuevos propietarios, tiene como objetivo ganar la Champions y yo creo que se va a conseguir porque los recursos están ahí, pero a veces en el fútbol no es como uno piensa lo que puede ser, sino que hay factores que no se pueden controlar, pero insistiendo año tras año, PSG seguro que va a poder lograr el sueño de ganar una Champions”.

Se habla de contratar un psicólogo en el PSG tras lo ocurrido en Madrid

‘‘Habría que ponerle un psicólogo al Chelsea, al Manchester City, al Liverpool y así... si tiramos para atrás también en las últimas Copas de Europa habría que ponerles un psicólogo a todos los equipos que se han enfrentado al Real Madrid. Yo creo que hay circunstancias en el fútbol que suceden, que pasan y que no se pueden controlar. Creo que la falta de Benzema a Donnarumma existió y de haberse revisado en el VAR, hoy estaríamos hablando de otra cosa, de la eliminación del Madrid, pero eso fue un detonante que le dio mucha creencia al Real Madrid, una energía diferente en su cancha y lógicamente nosotros cometimos algún tipo de error, pero esto es fútbol y no tiene que pasar más allá de lo que es un análisis futbolístico”.