Liga Española responde al Barcelona por el fichaje de Nico Williams y lo que pasa con FIFA: "Tendrá que..."

“El Athletic Club manifiesta una queja porque el FC Barcelona públicamente, si son ciertas las declaraciones que atribuyen a Deco, ha manifestado que quiere incorporar a un jugador. Según norma FIFA está en periodo protegido y nosotros no tenemos capacidad para meternos en eso. Lo que haremos, como hemos hecho siempre, es que el FC Barcelona tendrá que cumplir las normas para incorporar jugadores, sea Nico Williams, Haaland, Messi... el que sea. Y no vamos a variar nada” , aseguró en EFE.

“El Athletic Club de Bilbao no tiene que hacer ninguna nota, es nuestra obligación explicar dudas sobre el Fair Play financiero. Somos transparentes. Nosotros no desvelamos situaciones económicas de clubes profundamente, pero sí se sabe, porque hubo una junta de división en el mes de febrero en la que se explican las razones de los límites salariales y se explicó la situación del FC Barcelona, porque teníamos el ‘caso Olmo’” , añadió.

“En noviembre de 2024 se aprobaron en la asamblea cambios en la norma del Fair Play Financiero que conocen y que puede afectar a que sea algo diferente. Para jugadores de la cantera, como, por ejemplo, Lamine Yamal, la petición de los clubes fue que no podíamos ser tan estrictos con los jugadores de la cantera porque a los 19 años no los puedo renovar y se me escapa. Entonces, al siguiente sí va a contar lo que no le ha contado este año. Y eso beneficia a todos los equipos que tienen jugadores de cantera, como el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo”, dijo.