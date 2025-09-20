Internacionales

Lío en el Real Madrid: no le gusta lo que hace Xabi y se marchó al vestuario sin esperar el final: "Le ha faltado el gol..."

Xabi Alonso reconoce enfados de dos estrellas del Real Madrid debido a que son cambios siempre en el club

2025-09-20

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, elogió el rendimiento del brasileño Vinícius en el partido contra el Espanyol y lamentó el disparo a un poste que le alejó del gol, y reconoció su enfado, como el del argentino Franco Mastantuono, cuando fue sustituido.

"A Vini hoy le ha faltado el gol. En el momento que mejor estaba podía haber esperado un poquito para cambiarle más tarde, Franco también quería seguir jugando, pero creía que meter gente por fuera de refresco era lo bueno. El partido era de coger el control y necesitábamos gente de refresco. Le ha faltado el gol, ha tenido un palo y ha sido una pena", dijo Xabi en rueda de prensa sobre Vinícius.

"Franco también se ha marchado un poco enfadado, pero al final a todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vini y de Franco, necesitas gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos", añadió.

El técnico madridista pidió paciencia a sus jugadores y que no se saquen conclusiones con apenas seis partidos disputados en la temporada.

"Es muy bueno que tengamos posibilidades, la gestión es la toma de decisiones y por eso estoy aquí como entrenador. Cuantas más buenas tome, mejor nos irá. Saber elegir, que poco a poco vayamos entendiendo que hay minutos para todos porque la temporada es muy larga, llevamos nada y no hay que sacar conclusiones definitivas", sentenció.

Hay lío: Vinicius ‘protesta’ su cambio: así lo explica Diario Marca

Vinicius llega sin llegar a los 80 minutos en un partido esta temporada, escenario que le tiene desconcertado y muy molesto, tal y como volvió a poner de manifiesto ante el Espanyol cuando Xabi le comunicó en la pausa de hidratación que sería sustituido.

No se lo terminaba de creer el brasileño, que se estaba mostrando más activo y acertado que en partido anteriores. Lanzó la botella de la que estaba bebiendo, levantó los brazos y al ser sustituido se fue directo al vestuario, aunque volvería a salir después para terminar de ver el partido desde el banquillo con sus compañeros.

Vini está viviendo un momento en el Real Madrid al que no está acostumbrado, uno de los peores de su carrera. Ha pasado de jugar todos los minutos con Ancelotti a no disputar un partido completo con Xabi Alonso.

Suplente en dos partidos de seis esta temporada, su tope de minutos está en 78' en la primera jornada ante Osasuna. Ante el Espanyol se quedó en 77'.

