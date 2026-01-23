La petición de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid y confirma cuántos refuerzos pidió en el mercado de fichajes

"Rodrygo va a estar en la convocatoria", aseguró Arbeloa, confirmando que el brasileño será una de las novedades del Real Madrid ante el Villarreal, tras recuperarse de las molestias que le han impedido jugar desde la final de la Supercopa de España, ausente en los tres últimos partidos.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó la recuperación del brasileño Rodrygo Goes y su convocatoria para el duelo liguero ante el Villarreal, y mostró su deseo de que Vinicius y el club lleguen a un acuerdo para la renovación del delantero brasileño.

Con un proceso de negociación abierto entre el club y el delantero, el técnico mostró su deseo de que alcancen un acuerdo. "Creo que no me corresponde a mí, le corresponde a Vinícius y al club . Mi trabajo es sacar lo mejor de los jugadores y mi deseo es que Vinícius siga haciendo historia en el Real Madrid ", manifestó.

Desde su llegada, Arbeloa ha arropado a Vinícius Junior en momentos duros, cuando fue silbado por la afición del estadio Santiago Bernabéu, y hasta dar la vuelta a la situación frente al Mónaco, en la Liga de Campeones.



Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró que el partido ante el Villarreal es "una de las salidas más complicadas" de lo que resta de temporada, y la encara con el "deseo" de que la goleada europea al Mónaco (6-1), "sea un punto de inflexión".

Sin mirar el pasado, siempre con la intención de no dejar palabras que puedan interpretarse como críticas su predecesor, su amigo Xabi Alonso, Arbeloa marcó el triunfo ante el Mónaco como un momento de despegue del Real Madrid que debe confirmar en Villarreal.

"Hablo de los diez días que llevo como entrenador, que es de lo que me toca, de lo que he visto desde que he llegado. Deseo que el partido contra el Mónaco sea un punto de inflexión. Tenemos mucho que mejorar y mucho que trabajar, pero desde el primer día he visto un grupo de jugadores con muchas ganas de trabajar, y eso es lo que me da confianza", dijo en rueda de prensa.

"El Villarreal es un grandísimo rival que nos va a exigir nuestro mayor nivel. Es muy importante el partido por lo que supone, por el rival. Serían tres puntos que darían muchísima confianza. Es una de lasa salidas más complicadas que tenemos en LaLiga y tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos conseguir los tres puntos", añadió enfocando únicamente el partido.

No entró a valorar Arbeloa las críticas que ha recibido desde que fue nombrado técnico del primer equipo y se mostró tranquilo antes de medirse al Villarreal, descartando que sea un examen personal a su figura.

"Con respecto a las críticas estoy muy tranquilo y concentrado en lo que me toca: en mi trabajo, en ayudar a los jugadores y en sacar el máximo de ellos", afirmó. "No me preocupa mucho, solo me preocupa hacer un gran partido mañana, conseguir los tres puntos, luchar y que los jugadores tengan un gran rendimiento individual y colectivo".

Por encima del juego, el técnico madrisdista puso en valor la actitud de sus jugadores para levantarse del varapalo de perder la Supercopa de España y tres días después caer eliminados de la Copa del Rey.

"Queremos ver a un Real Madrid como el del otro día, más allá de todas las ideas tácticas, de sistema y organización, quiero a un equipo con el carácter y la mentalidad del otro día. Eso no puede faltar nunca. Representa muy bien el Real Madrid esa ambición, las ganas, la pasión, ir todos juntos a una. Son valores nuestros que nos tienen que representar. Después vendrán todas las ideas futbolísticas", admitió.

"Ojalá el partido contra el Mónaco sea el punto de inflexión que necesitamos. Lo dijo Kylian, era el momento de los jugadores de dar un paso adelante, demostrar al público lo que quieren hacer, brindarles alegrías, luchar juntos... y lo hicieron. Con esfuerzo, trabajo y unidad", ensalzó con el deseo de que se extienda en La Cerámica.

Agradeció Arbeloa "la predisposición de todos", y especialmente la de Fede Valverde y Eduardo Camavinga, que ante el Mónaco jugador en los laterales tras reconocer en el pasado ambos que no estaban cómodos fuera del centro del campo. "No es que no hayan puesto ningún problema, todo lo contrario. Hicieron un partidazo con un rendimiento sensacional y es lo que quiero ver, jugadores implicados que quieren ayudar y están a disposición del equipo".