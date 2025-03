“Yo no decido mi continuidad. Esa está en manos de la directiva. A pesar de la eliminación, sigo siendo feliz en el Monterrey”, dijo tras el empate 2-2 con el equipo canadiense.

“Entiendo la frustración de los hinchas, pero hoy pasaron una línea y me faltaron al respeto. Me insultaron y lanzaron cosas, es difícil de manejar. A pesar de ello, les tengo respeto”, puntualizó.

“No estuvimos a la altura de las circunstancias en ninguno de los partidos de la serie. Hoy nos fuimos adelante temprano, pero no pudimos hacer un segundo gol ni asfixiar al rival. Me hago responsable de la situación que atraviesa el equipo”, explicó.

“Cuando me dieron la oportunidad de venir a ESPN, al jefe le dije ‘La única opción que me gustaría tomar para dejar ESPN es Monterrey”, expresó el ex entrenador de Tigres.

“Muchos lo olvidan, pero yo jugué en Rayados de Monterrey, es una institución seria y que me agrada. Yo siempre dije que Monterrey ganara, porque era algo positivo para el estado, aunque yo estaba en Tigres” añadió el estratega ex de Chivas.