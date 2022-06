Luis Advíncula pidió perdón y anunció su retiro de la selección peruana tras fallar su penal ante Australia

Luis Advíncula anunció a través de sus redes sociales su pesar, pidió perdón y anunció la decisión de dejar de jugar en la selección peruana luego de la eliminación de la blanquirroja ante Australia en el repechaje mundialista que se disputó en Doha.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé. Y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzaría la vida para pedir disculpas. Yo doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, citó Luis Advíncula en sus cuentas de redes sociales. El lateral peruano sorprendió con su publicación en Instagram.

El futbolista cumplió con un desempeño aceptable en el tiempo regular y suplementarios del partido entre la selección peruana y la australiana que terminó sin goles. Sin embargo, en la definición de la tanda de penales los ‘Socceroos’ inclinaron la balanza a su favor.