Mariano Closs y Latorre se 'quiebran' por la frase de Luis Enrique sobre su hija: "Dame un minuto.... es muy fuerte"

Luis Enrique lució una camiseta con el dibujo de su hija y agradeció el homenaje de los hinchas del PSG, quienes desplegaron una pancarta gigante con la imagen de la niña, plantando una bandera del club francés en el césped.

En diálogo con ESPN, el entrenador expresó: “Xana está con la familia y con todos sus amigos. Todos los días, gane o pierda, está conmigo. Hoy seguro que estaría corriendo por aquí, aunque quizás ya sería un poco más mayor. Es un día muy bonito para compartir con toda la familia y amigos".

La declaración de Luis Enrique provocó un silencio entre Mariano Closs y su compañero Diego Latorre, que no pudieron contener las lágrimas al aire.

“Bueno, ¿cómo seguir sin emocionarse? Siendo padres todos nosotros, con esta entereza de Luis Enrique”, dijo Closs, visiblemente afectado. “Dame un minuto, dame un minuto porque es muy fuerte”, alcanzó a decir Latorre, quebrado por la emoción.

"No sé cómo se transforma ese dolor. Uno no puede imaginar un dolor semejante. No tiene nombre. Sin embargo, él ha podido imaginar a su hija corriendo por el estadio", añadió Latorre.