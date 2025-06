Luis Enrique deja claro quién debe ganar el Balón de Oro tras hacer historia con el PSG: "Yo se lo doy a él"

"Solo el hecho de estar en la final es especial. Inter ha hecho una gran temporada. En la primera rueda de prensa cuando llegué al club dije que el objetivo que tenía como entrenador era ganar trofeos importantes, y el único que le faltaba al PSG era la Champions. Queremos ser ambiciosos, es bonito hacer feliz a mucha gente que ni conoces. Estoy muy contento, no puedo decir otra cosa".

"Al rededor del partido hay tanta emoción que no puedo saber con exactitud si hay que definir este partido así. Hemos entrado bien y gestionado los entrenos toda la semana. El equipo ha estado brutal. Hemos presionado a un club como el Inter con alta intensidad, que no les permitíamos pensar. Fuimos muy afortunados con los goles. Pero para hablar con mayor rigor debería volver a ver el partido".

Luis Enrique fue consultado sobre el rendimiento brutal de su equipo, la pancarta que le dedicaron los aficionados de su hija Xana y no tuvo problemas para señalar al jugador que debe ganar el Balón de Oro.

El gesto de los hinchas recordando a Xana, su hija

"Muy emocionante la pancarta de los aficionados, pero yo no necesito ganar una Champions para recordar a mi hija. Ella siempre está presente, y la siento especialmente cuando las cosas no salen bien. Tenemos que sacar lo positivo de lo negativo. Es la mentalidad que tenemos en la familia. Repito: no necesito ganar un trofeo para recordar a mi hija. A ella la siento todos los días conmigo".

¿Cuando sintió que ya había ganado la Champions?

"Un entrenador debe controlar sus emociones en todo momento. Mi staff y yo hemos preparado la final de una manera consciente, con la calma necesaria. Ganar la primera era importante para el club, ya la tenemos. Se trata de disfrutarla. Hemos estado soberbios. Es muy difícil ganar la final. Me gustaría elogiar al Inter porque se quedaron a esperar cómo celebrábamos a pesar del dolor, esa es una gran enseñanza para todos, para los niños. Mostraron respeto al rival y los felicito".

Se viene el Mundial de Clubes

"Estoy seguro que será una competición increíble. Queremos rematar la temporada ganando ese título".