Luis Enrique aclara cómo es su relación con una de las figuras del PSG: “No soy su padre ni su bro”

Luis Enrique y Ousmane Dembélé encajan, pero buena parte de lo que hay detrás de sus ocupaciones profesionales puede generar fricciones y la presente temporada con el PSG no deja de ser una buena muestra de ello.

Luis Enrique fue consultado por su relación con el futbolista, pero el DT le quitó hierro al asunto afirmando que “tengo la misma relación con todos los jugadores”. En este sentido, no perdió la oportunidad de ironizar con su respuesta, asegurando no tener ningún parentesco con el francés: “No soy ni su padre, ni su hermano, ni su bro. Soy su entrenador”.

Dembélé , por su parte, mostró una actitud apática en el choque liguero y dejó la misma imagen en el partido que le proseguía, esta vez frente al Auxerre . Una nueva actuación para el olvido del ‘10’ PSG , que no hizo más que añadirle leña al fuego, pero Luis Enrique , que ni mucho menos está por la labor de entrar en problemas individuales, ha vuelto a soltar una de sus características perlas en rueda de prensa.

“Tomo decisiones, tengo que tomar decisiones, no tengo ningún problema en tomarlas, las mejores para mi equipo. Eso significa sacar a todo el mundo de su zona de confort, tanto a los que juegan más como a los que juegan menos. Siempre lo he hecho en mi carrera y no pienso cambiar”, añadió el técnico.

Aunque también hubo tiempo para hablar del Lyon, la situación clasificatoria del PSG en la Champions fue otro de los foco de interés de la comparecencia. En este caso, Luis Enrique compartió que “¿a quién le importa si es merecido o no? A nadie le importa”. El caso es que, en la próxima jornada, tanto él como Pep Guardiola se la juegan.