Luis Enrique señala a las dos selecciones que podrían ganar el Mundial de Qatar: ‘‘Están muy por encima del resto’’

Luis Enrique señaló este sábado en la previa del España-República Checa por la Liga de Naciones a las dos selecciones que podrían ganar el Mundial de Qatar que arranca a mediados de noviembre.

“Si me preguntas si veo a una selección por encima del resto, creo que Argentina. También Brasil, si no la menciono los periodistas se me echarían encima. Están muy por encima del resto”, aseguró el seleccionador español.

Además, insistió en que “no se trata de que España sea candidata al Mundial o no, sino de mirar las cosas con perspectiva”.

En ese sentido, pidió atención a “otros resultados de la Liga A de la Nations” y lamentó que “algunos les interese generar dudas alrededor de la selección”.