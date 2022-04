Luis Rubiales rompe el silencio y revela la verdad sobre los audios con Piqué: “No puedo garantizar que no me vayan a meter un saco de cocaína”

“Me refería a negociaciones, lo matizo. Ofertas únicamente sólo la de Arabia, en los términos que esperábamos. Yo trabajo para el fútbol español, y en el fútbol español hay 1.100.000 licencias, de esas sólo unas 1.000 pertenecen a la primera o segunda división, donde hay un nivel económico muy alto. El resto son competiciones nacionales no profesionales o competiciones territoriales. A mí también me gustaría, pero yo tengo que pensar en los pobres, para que dejen de ser menos pobres. Y en la medida de lo posible vamos a intentar seguir haciéndolo. Estamos preparando con Portugal para ser sede del Mundial de 2030. Aprovecho para pedir a los medios apoyo. Y para eso hay que hacer mucha diplomacia política. Es una cuestión de debate de fútbol muy bonito, pero yo estoy aquí para rendir cuentas. Están haciendo un flaco favor al fútbol español si siguen en esa línea, yo les pido que ayuden a que se sepa la verdad”.

“Nosotros hablamos directamente con AFE. Y es muy normal hablar directamente con futbolistas, yo lo veo de lo más normal. Para mí no tiene ninguna importancia. No le ocultamos, yo no sé si Piqué le oculta o no. Son unos audios de una conversación coloquial. Somos gente honrada”.

Todos los amigos me han llamado Rubi. Eso de ‘El Rubi’ que he escuchado de ustedes como si fuese un alias delictivo... pido respeto”.

“Si me permitís, y habiendo contestado a todas las preguntas, he recibido mientras estábamos en esta rueda de prensa unas declaraciones del ministro y le quiero dar las gracias. Lo importante aquí es que me han robado la información del teléfono.

“Si alguien es capaz de sacar información de mi móvil, manipular y mentir no me cabe duda de que yo estoy en el lado bueno y voy a seguir en el lado bueno”, aseguró.

Cada cuestión va a un sitio. Cuando hay un conflicto de intereses hay que ir al órgano de buen gobierno, no al de ética. Lo que no pueden ustedes es mezclar. Los conflictos de intereses, buen gobierno. Conflicto ético, código ético. Conflicto legal, la ley. Hemos pasado todos los filtros. Ojalá todas las instituciones funcionaran como esta casa”.

Transparencia

“Nosotros no teníamos que llevar esto a la Asamblea, soy el presidente y tengo legitimidad para negociar. Era un acuerdo por 10 años y decidimos llevarlo al máximo órgano, aunque yo tuviera legitimidad. El apoyo fue bastante... nos sentimos muy respaldados. ¿Estábamos obligados a hacerlo? No, lo hicimos por un ejercicio de transparencia”.

¿Por qué era la mejor oferta?

“Era la mejor globalmente, la mejor económicamente, la que más cerca estaba... Nadie nos hizo una oferta aquí en España”.

Diferencias entre lo de Lopetegui que le costó su despido y su negociación

“Pero si el comité ético es favorable a su acuerdo. ¿Has llegado ahora? Me acusan mintiendo. El informe del comité ético vas a ver lo que dicen. Sí, hay otros futbolistas que se han dirigido, hay futbolistas que han comprado clubes... Afortunadamente, ese cliché de los futbolistas de ponte las botas y a callar se ha acabado. Estoy contento de que haya cada vez más futbolistas así”.

¿Conflicto de intereses? ¿Temes ser inhabilitado?

“Está contestado, no hay conflicto de intereses porque no tenemos con Kosmos ninguna relación económica. En cuanto a lo segundo, cuando uno es honesto y hace bien las cosas... lo único que tengo es miedo a que me metan un saco de cocaína los mismos que os han pasado los documentos, eso sí que me da miedo. Me considero un hombre muy valiente. Para estar en mi situación en la RFEF no me puede faltar valentía. Sabía que me atacarían, pero no sabía que llegaría a esto”.

Andorra y posible trato de favor

“El fútbol es maravilloso y es pasión, y las sensaciones no siempre son acertadas. Piqué explicó en su rueda de prensa que recibieron un arbitraje fatal. Yo defiendo siempre al arbitraje porque es una de las actividades más nobles y que más valentía requieren en un terreno de juego. Hay gente que opina que los árbitros tienen que ser perfectos, y son seres humanos. Nos equivocamos todos, los jugadores, los médicos, los utileros... y también los árbitros. Les puedo asegurar que el estamento arbitral es totalmente independiente. Ya verás como no va a aparecer nunca una indicación de quien os habla ni de nadie que le diga a un árbitro que beneficie a nadie”.

¿Cómo le han robado los datos?

“Está en investigación policial, no voy a hablar de eso”.

¿Cambiar reparto de la Supercopa? ¿Malestar de algún club? Más de Piqué y los Juegos

“Quejas ninguna. El primer presidente con el que hablé de esto fue con Gil Marín, del Atlético de Madrid, que estaba encantado. Hablé hace poco con el presidente del Betis. Todo el mundo lo reconoce. Hay un club que percibiría mínimo 2,5 millones por ir y que la última vez que fue Arabia cobró 300.000 ó 400.000 euros. Quejas ninguna, están acostumbrados a pagar más por otras cosas. Los clubes están acostumbrados a pagar millones de comisión por fichajes. ¿Si vamos a cambiar? No tenemos la intención de cambiar, es mucho más benévolo que otros repartos. Tema Juegos Olímpicos: no sólo Piqué, otros jugadores me llamaron. Los escuchas y hablando con el seleccionador les dices “me ha llamado este, el otro...”. “Muchas gracias, Luis, ya haré lo que considere”. Y es lo que hizo. Muy orgulloso del papel de la selección, de los jugadores que lleva. En Japón cedí mi plaza para que fuera un tercer masajista, porque sólo se podían llevar dos. Me tuve que hacer dos viajes en día y medio, ir, ver la final y volver. ¿Por qué me lo pide en secreto? Preguntadle a él, imagino que porque había dicho ya que no iba a volver a la selección”.

Camps explica el reparto de la Supercopa: “Hay una cantidad para los participantes y otra cantidad para el resto del fútbol español. Centrándonos en la parte profesional: voy a hablar de la distribución entre ellos. Se hace una parte para premios según resultado deportivo y otra parte según el valor que un club tenga. Ese es el criterio. Ese mismo criterio es el que está en la ley de los derechos audiovisuales. Los premios son los que son. La parte de la distribución, pueden existir dos maneras. Una es la que nos pidió el organizador, que no es una cuestión hecha por nosotros, sino que es el organizador. Es una cuestión muy relevante. Nos dijo “nosotros queremos que haya unos incentivos que se distribuya en función del caché internacional o resultados deportivos que tengan”. El que tenga mejores resultados deportivos tendrá un mayor valor para los derechos comerciales. Como cualquier organizador paga un dinero e intentará recuperar ese dinero, pero eso es una cuestión suya, no nuestra. Lo fija en el contrato y nosotros no lo vemos mal. Cuanto mayor caché tenga, más dinero se tiene que pagar. Si usted ha ganado tantas competiciones internacionales, ha ganado tantas Ligas... tiene un caché determinado. Si usted no ha ganado nada, tiene menos. Esto parece razonable, ¿no? Una vez establecido eso, esa diferencia entre unos y otros, se fijan unas cantidades. Hay cinco categorías: clubes de categorías A, B, C, D y E. ¿Qué es lo que nosotros miramos? Que bajo ningún concepto esa cantidad fuera inferior ni igual a lo que ese mismo club ganaría si fuera a jugar un partido en el extranjero, y le preguntamos a cada equipo. Siempre es muy superior al caché al que iría él, y en la mayoría de los casos lo dobla, o tres veces o cuatro o cinco en algunos casos. Vamos a la vertiente de la distribución, la que está en la ley: hay unos resultados deportivos y según la ley toca un reparto. Son las cantidades del impacto social, es una tabla con unos porcentajes. A un club le corresponde un porcentaje determinado, a otro otro. Cojan cualquier club de los que ha ido y miren el valor superior con el porcentaje superior y vayan bajando. Por ejemplo, un club que en base al porcentaje de la ley le tocaría cobrar 630.000 euros, con la categoría en la que está en el acuerdo cobra 1,7 millones. Otro 340.000, y cobra 740.000”.

Rubiales: “Si el Madrid o el Barcelona son campeones de la Champions pueden ganar 120 millones de euros, y si un club español que ha quedado cuarto o quinto en los últimos años y gana la Champions, gana 40 millones. ¿Por qué? Porque no es solo ganar, es la cantidad de seguidores...”

¿Es ético lo de Piqué?

“Lo de los 24 millones, si es ético o no ético la pregunta no es esa. Si un intermediario trabaja y cobra un 10% de todas las partes, ¿está dentro del mercado? Sí. Él fue quien nos presentó a ese partner, y ha negociado con ese partner esa posibilidad. Por qué si cuando trabaja con Laliga puede cobrar el 10% no puede hacerlo cuando trabaja con el gobierno de Arabia Saudí, es un problema del gobierno de Arabia Saudí. Estamos encantados con que Kosmos nos trajera esa posibilidad, magnífica para el fútbol español. No es durante seis años como se ha publicado, es durante 10 años. Ha salvado a muchos clubes modestos”.

Kosmos y tuit de Ana Muñoz

“Es falso que nosotros rompíamos el contrato si Kosmos no cobraba su comisión. Teníamos la posibilidad de romper el contrato, pero era una opción. Kosmos plantea esto a los árabes y los árabes aceptan, qué problema tenemos nosotros con eso.

¿Por qué Kosmos no está en ese contrato? Se nombra una agencia y después en otro contrato se deja claro quién paga a esa agencia.

El tema de Ana Muñoz: la respeto, estuvo aquí, trabajó a su manera y hubo algún conflicto que no tuvo nada que ver con esto de la Supercopa. Le agradezco el trabajo que hizo aquí. Sobre el informe ético, lo que se ha publicado es falso. Si seguimos diciendo que el informe ético iba en contra de la Supercopa, estamos mintiendo. Es que es todo mentira, hemos actuado trasparentemente, lo hemos explicado en nuestra Asamblea. No hay primicia ni hay nada, sólo intención de dañar a mi persona y a la Federación”.

Más explicaciones

“Es un trabajo de la Policía. Califico de mafia o de delincuentes a los que han robado la información que tengo en mi teléfono y que han utilizado con un interés espúreo. Segunda pregunta, lo dejo claro: yo no cobro comisiones, ni legales ni ilegales. Claro que estoy dolido, cómo estaría usted si le robaran la información de su vida, conversaciones privadas... es que es muy fuerte. Claro que lo califico como una mafia. No creo que todo esto se consiga con una sola persona. Esto es una organización criminal, una mafia... Llámalo como quieras”.

Más sobre Qatar

“Yo he dicho que la noticia es falsa, no que lo hayan sacado es falso. Hay dos filtros. Hay que aprobarlo Qatar y nosotros. Esperemos hasta el final, pero no lo aprobaron”.

Camps: “Había un acuerdo que debía ratificarse por ambos lados. Había una serie de condiciones, que afectaban sobre todo a la parte qatarí. La parte qatarí tenía que aceptar una serie de condiciones. No lo ratifico y ya está, lo ratifico porque estoy dispuesto a cumplir una serie de condiciones. Ellos adoptan la decisión de no ratificar el acuerdo. A partir de aquí pueden hacerse interpretaciones, interpretaciones porque la voluntad no la sabes. No se ratificó y obviamente no se cumplieron los requisitos. Era un acuerdo de intenciones que si se cumplían una serie de cosas se llevaría a efecto”.

Más de Camps: “El acuerdo de Qatar, que tenía una cantidad en bruto inferior a la que tenemos ahora de Arabia, de 40 millones, la cantidad de Qatar era inferior en términos absolutos, pero además en ese acuerdo incluía los derechos de imagen de Asia, y en el de Arabia Saudí los derechos de imagen de Asia no están incluidos. En términos absolutos es menor, pero si lo ponemos en términos relativos aun es inferior. Les voy a decir más: en ese acuerdo había un obligación de que pagáramos unos porcentajes determinados sobre la venta en otros territorios”.

Rubiales: “Concluyendo: la propuesta no se perfeccionó, por lo tanto es falsa la noticia. Pero si se hubiera perfeccionado, era peor la oferta”.

Sobre su frase de la cocaína

“¿No les parece una acción mafiosa que me hayan robado esto con el interés de venderlo a la prensa y dañando mi imagen y poniendo unos audios y no las contestaciones? Esto es una mafia. No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca, pero por qué no voy a verme con un saco de cocaína en el coche”.

Sobre su sueldo

“Le voy a poner un ejemplo sobre otra cuestión. Nosotros vendemos los derechos de la final de Copa. Hay países que se esperan a pujar hasta ver cuál es la final. Si en la final está Barça, Madrid o Atlético, la oferta multiplica la cantidad que si es otros equipos. Nosotros no podemos decidir ni sabemos quién va a jugar la final cuando empieza la temporada. Son cuestiones malintencionadas. En cualquier caso son cantidades pequeñas en relación a lo que ingresa la RFEF. Yo no tengo ningún problema si me quieren poner un sueldo fijo. El que más va a descansar voy a ser yo”.

Si otros futbolistas le piden ir a la selección

“Al resultado me remito: mejor que no me llamen, porque el que me ha llamado no ha ido. Tenemos un gran equipo comandado por Molina, con unos profesionales excepcionales que trabajan con las herramientas que le damos. Mi obligación es tratar de darle las mejores herramientas posibles. Yo he venido aquí a rendir cuentas. Yo no puedo estar con chascarrillos, yo no puedo hablar de chascarillos porque eso entra en mi intimidad. Yo he venido a hablar aquí de la gestión. ¿Tanto y vengo aquí y no hay preguntas? Háganme preguntas. ¿Cuál es el problema? No tengo nada de lo que avergonzarme en mi vida. Estamos hablando de la gestión. A mí chascarillos... eso es para otro programas que tienen su audiencia que yo respeto. De 146 millones a 400 y pico, de estar en la cola a estar liderando con Inglaterra el fútbol mundial, a intentar organizar un Mundial. Que con estas cosas se lo van a cargar ustedes. Si después de dos preguntas ya me están halando de chascarillos, me da la sensación de que el montaje era mayor todavía”.

¿Cambios en la Supercopa?

“No, y le voy a adelantar una cosa. En cuanto al reparto económico, es mucho más benévolo con los equipos de abajo respecto a Madrid y Barça que si lo hiciéramos con los criterios de LaLiga”.

Piqué y los Juegos Olímpicos

“Igual aparece otro que me lo pidió también y no es Piqué. Yo para ellos soy Rubi y ellos para mí son Geri o quien sea. Y yo soy así, soy de Motril, voy a seguir chocando la mano, no voy a cambiar. Fueron más los que me lo pidieron. No es una cuestión de enchufe. Hablé de De la Fuente de él y de muchos otros. Yo le dije me han llamado este y el otro, tú toma las decisiones que tengas que tomar, faltaría más. Después Luis, visto está, tomó otra decisión. Así que enchufe poco. No es el único futbolista que me lo ha pedido”.

Si ha pensado en dimitir y el Código ético, ¿va a haber investigación?, ¿comisión de Piqué?

“Si alguien es capaz de sacar información de mi teléfono, no me cabe la menor duda de que estoy en el lado bueno. Soy un luchador. Cuando nací, nací en Las Palmas, tengo una hermana mayor que cayó encima de mí con un mes y me partió las piernas de arriba abajo. Cuando llegué el médico le dijo “su hijo va a ser de todo menos futbolista”. Soy un luchador y las mentiras no pueden acabar con una buena gestión.

No tenemos ninguna relación económica con Piqué, no hay ningún problema con el código ético. Este artículo no es para esta gestión, no existe una relación económica entre Kosmos y la RFEF”.

¿Imagen manchada? ¿A quién beneficia esto?

“Tú lo sabes igual que yo, pero no voy a hablar de esto. El presidente del CSD dijo dos cosas. Una que respeto pero no estoy de acuerdo, he pasado por tres filtros de la Federación. Es una persona que respeto y que me parece íntegra. Pero dijo una segunda cosa, que estoy bastante de acuerdo. Y es que es bastante poco edificante este tema. Y es que a mí me han robado. Aquí hay un delito”.

¿Era necesario un comisionista?

“Nosotros tenemos capacidad pero no llegamos a todos los sitios. Son necesarios. Él mismo ha dicho que ha trabajado con LaLiga. Nosotros no llegábamos a Arabia Saudí, lo reconozco, no llegábamos. Pero una vez que lo trae, quien negocia es la RFEF. Si hay más futbolistas que estando en activo se hayan puesto en contacto con nosotros, sí, los hay. Las cantidades que salen del Madrid, están por debajo de eso. Piqué dice eso y nosotros lo que hacemos es a los de abajo subir un poquito, a los de arriba bajar un poquito y ser más armonioso. En LaLiga de lo que cobra el primero a lo que cobra el segundo hay una diferencia de 40 millones de euros, en la Champions igual”.

Conflicto de intereses futbolístico, palabras de Simeone. ¿Ganas más dinero si queda Madrid primero y Barcelona segundo?

“Lo del Cholo lo entiendo perfectamente. Lo admiro mucho igual que admiro al Atlético. Si estuviera en su situación también me hubiera escandalizado. Estoy abierto a explicarle la situación. En cuanto al salario, me he explicado de forma clara”.

Toma la palabra Andreu Camps: “En cuanto al salario, hay una parte fija y variable. La variable está en el conjunto de los ingresos. Pero no se puede retorcer, esto se puede hablar muchas formas. Se puede decir que si sacas más amarillas cobras más. En el contrato no figura que si Madrid o Barça no van se cobra menos. No se habla ni de Barcelona o de Madrid. Sería lo mismo que si en una entidad los ingresos estuvieran en una variable, y se ingresaran más de los impuestos. Hacer una asociación de estos elementos no responde a la realidad de cómo se hace el salario. Se han rechazado en marketing bastantes ofertas que la RFEF considera que no son adecuadas. Se ha rechazado más cantidad de ingresos de patrocinios que esa cantidad que se deja de recibir que se habla si algún equipo no juega la Supercopa”.

Rubiales: “Si no fueran Madrid o Barcelona el fútbol modesto no se vería afectado”.

Alegato

“Les pido que hablen del delito que han cometido, que apenas se está hablando. ¿A quién beneficia esto? Yo no bebo alcohol, no fumo... pero yo no garantizo que el día de mañana me puedan meter un saco de cocaína en el maletero. Lo he pasado mal porque se ha perjudicado a gente. Cuando llamé a Piqué le dije “estoy preocupado por que te salpique a ti, por tu familia, por mi familia...”. Yo no me merezco esto, mis hijas y mi familia no se merecen esto. Nunca he recibido tantos mensajes como he recibido estos días. Quiero dar las gracias a la gente que está cerca de mí, al fútbol español, que después de este nuevo ataque quiero dar las gracias por estar más unido que nunca”.

Su salario

“El tema de mi salario. Yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales. Tengo una estructura salarial que propuso el tesorero. Tiene una explicación de por qué se propuso esa estructura. En España hay dos modelos. Tenemos el modelo que hay en Laliga, donde el presidente, que gana unos 3 millones de euros, tiene un gran salario fijo y un pequeño variable. LaLIga gestiona los derechos de televisión, pero a nivel de recursos propios tiene menos que la RFEF. El otro modelo es que el fijo fuera menor y que las variables fueran según la gestión. Me siento bien pagado, pero cuando llegué la Federación generaba 140 millones de euros, y ahora genera más de 400. Y eso es un trabajo de mi equipo y mío”.

Explicaciones

“Entrecomillan una frase de Piqué que no habla de comisiones, habla de una oferta que no aceptamos porque en vez de 25 millones sacamos 40. Para crear esa ambigüedad, ese caldo de cultivo que está en la prensa... Aquí ni la RFEF ni su presidente se han llevado nada. Hemos actuado con honradez. Los italianos fueron a la Supercopa con 7 millones de euros, y nosotros con 40”.

Andorra

“Tema del Andorra, hubo una circular, se pudo presentar cualquier equipo y el único equipo catalán que pujó fue el Andorra. Hubo otro que pujó en la comunidad valenciana y hubo otro que nos dijo que pujó pero no nos llegó la documentación”.

Contrato con Qatar

“Hemos conseguido mucho dinero para clubes que lo necesitan. El fútbol femenino no recibía ni 3.000 euros, un club de Tercera recibía 7.000 euros. Vengo del fútbol modesto y va a seguir siendo la base de nuestra pirámide y la base de nuestra gestión. Hoy aparece el contrato de Qatar. Falso. Al periodista le daba igual la verdad, ya tenía su relato hecho. Qee la verdad no te estropee una noticia. El contrato de Qatar, que no es tal contrato, es un acuerdo de 33 millones que tendría que ser validad por un órgano, y no lo validaron. Y esto lo conoce el periodista porque se lo hemos explicado”.

Conflicto de intereses

“Dicen que se prohíbe justo lo que se permite. Han sesgado el artículo. Pero es que aun así, la Federación y Piqué no están en esta situación. La RFEF no le paga nada a Kosmos, entérense, no le pagamos nada a Kosmos. Por lo tanto no es aplicable ese artículo de FIFA. Tercer nivel superado. Otra mentira más”.

Código ético

“Ustedes tendrían que estar orgullosos como nos sentimos en la Federación de que hayamos hecho una liga femenina. La RFEF ha conseguido que las mujeres se sienten con el resto en Arabia, antes se sentaban solas. Han jugado con la ambigüedad, para deslizar algunas ideas que no son”.

Moralidad

“Todos estamos de acuerdo en que es legal. Estamos en el plano ético. Cada uno tiene su moral y su ética, pero en la RFEF no nos regimos por la ética del director de comunicación, del secretario ni del presidente. Tenemos tres filtros y hemos pasado los tres. Con respecto a Piqué: he luchado siempre por que los futbolistas no terminan con 30-35 y no hagan nada más. Ojalá y cada vez más haya futbolistas como Piqué que tengan otras actividades. Es lo que queremos, que cada vez estén más formados. Tenemos aquí a los responsables del buen gobierno, que nos dijeron “si la relación es de Arabia con Kosmos, aquí no hay ningún conflicto de competencia”. Y si nos lo dice nuestro órgano, no hay más. Que estemos hablando de un debate ético, cuando la información me la han sacado de aquí (señala el móvil)...”

Explicación del acuerdo

“¿Cómo se gestó? Kosmos nos propone un cambio de formato, cambio de formato que yo ya propuse yendo a vestuarios, a Federaciones. Cuando vienen y me lo proponen digo “estamos alineados, estamos en la misma idea”. Hemos hablado con otros países, China, Qatar... también de África. Cuando vienen con posibilidad de negocio se les dice de forma clara que la relación económica no la van a tener con la RFEF. La RFEF ni ha pagado ni paga ni pagará un solo euro a nadie. Hablamos de 400 millones de euros para el fútbol español. 50% para los clubes que participan, 50% para el fútbol modesto. No hay mucho más que contar aquí. Es más, esto ya lo hemos contado. Esto se ha votado sin ningún voto en contra. Este acuerdo se ha votado en la Asamblea”.

“Algún informe que tenemos nos dice que determinados medios suben las noticias a la web dependiendo de la negatividad. Si son noticias negativas suben y si son positivas no sube. ¿Quién está detrás de esto? Yo lo sé y ustedes también”.

“Llevo cuatro años en la RFEF, no he tenido ni una sola semana donde haya ataques, avalanchas continuas contra mi persona y contra esta institución. Aunque está siendo más grave”.

“Buenos días a todos. Lo primero que quiero decir, estoy indignado por las falsedades y tengo un gran enfado por las falsedades y porque se esté dando importancia a las falsedades y no a que me hayan sustraido información de manera ilegal. Quiero decirles por qué estoy aquí hoy y no antes. Era importante hacer una gestión con Arabia Saudí para que nos autorice a hablar, porque tenemos un contrato de confidencialidad. Se han dicho muchas cosas y pocas o ninguna es cierta. Voy a estar aquí hasta que el último de ustedes haga la última de las preguntas”.