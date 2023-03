Las revelaciones de Luis Suárez sobre el adiós de Neymar: “Messi y yo fuimos a hablar y le dijimos: si quieres ganarlo todo, quédate”

Para Suárez , Neymar era el siguiente en ganar el Balón de Oro y le recomendaron que si decidía irse del Camp Nou fuera a la Premier League y no a la Ligue 1.

“Si se hubiera quedado en el Barcelona, habría ganado un Balón de Oro, seguro. Mi opinión es que si me hubiera quedado, habría ganado”.

“Para nosotros Messi era el mejor del mundo y para mí Neymar era el segundo mejor, pero me ayudaron a ganar la Bota de Oro. Siempre estaré agradecido. Es una prueba más de que tres estrellas juntas pueden jugar en el mismo equipo con el objetivo de ganar para el equipo, no individualmente. Y creo que eso fue lo que nos hizo mejores y buenos compañeros.”

Su relación con Messi y Neymar

“El equipo necesita un 9. Y Neymar y Messi en este caso venían, miraban... Les dije que vendría a ganar, triunfar y conseguir cosas importantes. No me bastó con discutir con Neymar sobre quién tirará los penales, ni voy a disputar con Messi tirar las faltas. Fuera del campo, cuando nos juntábamos a tomar mate (Ney no tomaba mate), pero cuando Messi y yo estábamos tomando mate y él venía a sentarse, hablábamos de todo tipo de cosas.”

El adiós de Neymar del Barcelona

“No me gustaba mucho hablar de eso, pero llegó un momento en que ya era una pelota grande, así que fuimos a hablar con él y le dijimos: ‘Ney, si quieres ganarlo todo quédate aquí con nosotros’. Están todos los entornos que a veces son difíciles de controlar. Nosotros, como amigos, le aconsejamos que se quede, pero es su decisión, la de su familia. Dijimos: Ney, Inglaterra es mejor, el Manchester City, ese fútbol será mejor allí ¿Pero en Francia?”.