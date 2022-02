Modric al descubierto: El ídolo con el cambió camisa, el mejor momento de su carrera y qué fuera si no hubiese sido futbolista

Luka Modric no es de medios ni de dar entrevitas. El croata, pese a ser un crack y referente total en el Real Madrid, le gusta mantener un perfil bajo pero cuando habla es de ponerle suma atención. El mediocampista ha concedido una entrevista por el motivo del lanzamiento oficial en España de Sportening, una aplicación social de la que el croata es inversor y en la que fans de todo el mundo crean chats grupales, se informan de la actualidad de su equipo favorito y puntúan a los jugadores tras los partidos. Modric ha hablado de lo que ha sido su carrera, habla de su retiro como jugador, el mejor momento de su carrera y de sus dos ídolos en el fútbol. También reveló qué hubiera sido si no hubiese sido futbolista.

¿Qué fuera si no hubiese sido futbolista?: “Si no fuese futbolista de verdad que no sé lo que haría. Me encanta el deporte, aparte del fútbol soy un aficionado de muchos otros deportes como el baloncesto, el tenis y otros muchos. A lo mejor jugaría en otro deporte, por ejemplo jugador de baloncesto, que me encanta. Nací en Croacia, en Zadar que es conocida como la ciudad del baloncesto y recuerdo como de niño iba muchas veces a ver partidos de baloncesto. Jugaba cada vez que podía, después del colegio con amigos y estaba loco por el baloncesto, por decirlo de alguna manera. Me encantaba y por eso creo que, a lo mejor, sería jugador de baloncesto”. Tope de edad jugando al fútbol: “No lo sé, de verdad, no sé hasta que año voy a poder jugar. Puede ser 40, o más o menos. Vamos a ver. Tengo que ir poco a poco, disfrutar de lo que estoy haciendo, me siento bien físicamente, que es importante, mentalmente también, estoy en un club muy grande, el mejor club del mundo sin ninguna duda y estoy trabajando para para mantener este nivel lo más allá posible. Vamos a ver cuánto será pero hablar de años es muy difícil. Ahora tengo casi 37 y me siento muy bien de verdad. He trabajado fuera de Valdebebas y de las sedes del club para saber en qué puedo mejorar, dónde puedo mantener el físico”.

Su mejor momento en su carrera: “Hay muchos momentos felices que he vivido en el Real Madrid, pero el más feliz a lo mejor fue ganando la Décima. Si hay que elegir uno, creo que es este momento porque es el número 10, mi número favorito, la Décima, que se estaba esperando desde hace más de 12 años, y que cuando llegué aquí todos hablaban de la Décima, nada más era importante. Solo escuchaba la palabra la Décima, la Décima... Por eso sabía que había que ganarla y conquistarla de esa manera en la que lo hicimos es algo impresionante. Este es el momento más feliz pero he vivido muchos más momentos felices, de una felicidad enorme, aunque este es el número uno.” Sucesor en Croacia: “Mi sucesor en Croacia o el jugador con más talento creo que es Mateo Kovacic. Aunque no es talento, él es ya un jugador hecho. Ha jugado en clubes importantes como el Inter de Milán, el Real Madrid, ahora está en el Chelsea haciendo las cosas muy bien y por eso digamos que es uno de los sucesores, puede ser líder de la Croacia que viene”. El plan cuando se retire: “El plan para después del fútbol de verdad que no lo he pensado todavía. No soy una persona que piense mucho en el futuro, me gusta vivir en el presente e ir poco a poco, disfrutar del momento, de lo que estoy haciendo ahora mismo y ya veremos lo que vaya a traer el futuro. Me siento bien, quiero disfrutar más del fútbol, de todo lo que estoy haciendo y cuando llegas a esta edad es muy difícil saber cuánto vas a durar o lo que quieres hacer. Tienes que ir poco a poco, disfrutar y hasta que dure.”

¿SE ACABÓ EL AMOR? 🔴⚪️🔴El entrenador argentino Diego "Cholo" Simeone cumpliría su último año con el Atlético; el club ya piensa en su reemplazo. Publicado por Diario Deportivo Diez en Martes, 8 de febrero de 2022