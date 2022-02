Mbappé se pronuncia sobre fichar por el Real Madrid: “¿Si he tomado la decisión sobre mi futuro?”

El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo noticia en Francia y también en España. El crack del PSG aún sigue sin aceptar la oferta para renovar su contrato y todo apunta a que su futuro está en el Real Madrid.

Ya no es un simple rumor el hecho de que Mbappé quiere jugar en el Santiago Bernabéu en la temporada 2022-23, incluso en el pasado mercado de verano el club merengue ofreció más de 100 millones de euros para cerrar su fichaje, pero el PSG no aceptó.

Ver: Lo dan por hecho. Ya hay fecha para la firma del contrato de Mbappé con el Real Madrid

Ahora, Mbappé es libre de negociar con cualquier equipo del mundo, pues su contrato con el París Saint Germain termina al final de la presente campaña.

Kylian Mbappé ha sido contundente en una declaraciones en Amazon Prime Video, donde fue preguntado respecto a su futuro.

“¿Si he tomado la decisión sobre mi futuro? No. Jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque tenga libertad para hacer lo que quiera en este momento, no voy a ir a hablar con el rival ni a hacer ese tipo de cosas. Estoy centrado en ganar contra el Real Madrid. Y luego veremos qué pasa”, reconoció el internacional francés tras finalizar el partido contra el Lille que terminó con una victoria por 1-5 para el PSG.