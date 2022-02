$!Las impactantes confesiones de Wayne Rooney: Revela lo que hacía para ‘olvidar la rabia y el dolor’ de la fama

“Tenía un par de días libres y no quería estar cerca de nadie. Me sentaba en la casa y durante dos días, solo bebía. En el tercer día, usaría gotas para los ojos y lucharía durante el entrenamiento, dijo, y agregó: “Estaba en un lugar realmente malo”.

En una entrevista con The Mail on Sunday, expresó: “Me encerraba y bebía para tratar de quitarme todo eso de la cabeza. Encerrarme me hizo olvidar algunos de los problemas con los que estaba lidiando. Fue como un atracón. Normalmente, eso es con un grupo de muchachos , pero esto fue un atracón”.

“Siempre he tenido una imagen que sabía que no era yo, pero me he puesto en esa posición con las cosas que he hecho”, dijo.

“Pero soy diferente a eso. Fue agradable sacar algunas cosas de mi pecho. Es casi como hablar con un terapeuta. Coleen también aparece en el documental, y dice que si bien “perdonó” a su esposo por sus faltas, “no fue aceptable”.

Ambos eran novios de la infancia y se conocieron cuando Coleen tenía solo 12 años. Comparten cuatro hijos.