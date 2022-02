Ancelotti agradece las críticas, se pronuncia sobre las risas de Bale y ‘tunde’ a Hazard: ‘‘Si no juega es porque prefiero a otro’’

Puede aprovechar más esta plantilla

“Es verdad que he jugado muchas veces con los mismos y otros que no han jugado que estaban listos. Fue también un mes complicado, con la Supercopa, con el viaje de los brasileños. La gestión de la plantilla creo que es buena, soy el que veo todos los días a los jugadores”.

Estado físico de la plantilla

“Estamos bien, en San Mamés hemos terminado bien el partido. Hemos tenido la lesión de Karim, Mendy o Mariano, pero vuelven todos la semana que viene y el periodo complicado se va a acabar”.

Se equivocó con Vinicius

“Arriesgué un poco con Vini, esto lo podemos hablar. Es verdad que estaba cansado y se puede opinar sobre la presencia de Vini, pero del resto se puede decir poco. Y para el delantero centro he buscado ataques rápidos con gente rápida y después cambiar con Isco”.

Las risas de Bale en el banquillo

“No lo vi, no sé porqué se ha reído y no me parece importante. Quería meter a Hazar en la prórroga y por eso calentó y se hace de tres en tres para calentar. Es la regla”.