$!Xavi revela por qué dejó sin Europa League a Dani Alves y aclara el ‘Caso Dembélé’: ‘‘No nos podemos dar un tiro en el pie’’

Xavi Hernández habló en rueda de prensa previo al partido de este domingo ante uno los rivales directos del Barcelona, el Atlético de Madrid, en el Camp Nou por la jornada 23 de la liga española. El DT volvió a referirse al ‘Caso Dembélé’ y considera que el partido es como una final. Además dijo que el estilo de juego de Simeone no encajaría en el club blaugrana y el motivo por el que Dani Alves quedó fuera de la lista para disputar la Europa League.

Así marcha la tabla de posiciones de la liga española

Partido frente al Atlético

“Es otra final. Sabemos de la dificultad. Un equipo duro. Camaleónico. Muy difícil. Jugamos en el Camp Nou. Son tres puntos fundamentales”.

Diego Simeone

“No sería el estilo del Barça. No creo que la afición y el entorno entendieran que el Barça jugase así. No encaja. No digo que no tenga mérito y sea competitivo y gane títulos. No es nuestra idea. No entenderían que nos encerrásemos en un bloque bajo atrás once jugadores en el área. Es lícito y se puede ganar, el Atlético lo ha hecho, ha ganado dos ligas y casi una Champions, pero no es nuestro estilo. Pero no digo que no le admire como entrenador y por cómo convence a sus jugadores para correr. Es un gran entrenador. No es una crítica, es una realidad. No es nuestro estilo”.

Fichajes

“Nos hemos reforzado bien y vamos a ver hasta dónde podemos competir. Vamos a intentar competir y dar el máximo. Estoy contento”.

Adama y Aubameyang

“Los dos han entrenado con normalidad. Adama un poco mejor. Decidiremos mañana”.