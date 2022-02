$!Xavi dio la sorpresa: la convocatoria del Barcelona para enfrentar al Atlético de Madrid en el Camp Nou

Barcelona se mide este domingo contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou y Xavi Hernández dio la sorpresa en su convocatoria.

El técnico catalán finalmente dio la lista de jugadores para el duelo que corresponde a la jornada 23 de la liga española y la gran novedad es Ousmane Dembélé, futbolista que fue avisado por la directiva de abandonar la entidad durante el mercado de inivierno.

Con contrato hasta el mes de junio, el francés sigue sin renovar y todo apunta a que se marchará con la carta de libertad sin dejar dinero en las arcas azulgranas.

Xavi, respaldado por los dirigentes, había tomado la decisión de no convocarlo hasta que prometiera extender su vínculo. Sin embargo esto ha no sucedido y el DT finalmente lo vuelve a incluir en el listado tras continuar en el club y no conseguir una transferencia en enero.