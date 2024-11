Manchester City podría perder a una de sus figuras y enciende las alarmas en Inglaterra: “El futuro ya veremos”

“No estoy muy obsesionado con las cosas ahora mismo. Sé que la gente me hará preguntas sobre esto, pero no hay mucho que pueda decir, no ha habido muchas conversaciones, así que estoy bien, estoy feliz, solo quiero volver a jugar un buen fútbol y el futuro ya veremos”.

Pese a la insistencia de los periodistas, ha seguido sin dar pistas: “No tengo prisa, así que no me siento incómodo en mi situación. Habrá conversaciones y, si no, será mi último año en Manchester. No estoy preocupado”.

Incluso Guardiola ha hablado al respecto, asegurando que dependerá del propio De Bruyne: “Igual que Silva u otros muchos casos, la decisión la tomará él. Estoy bastante seguro de que será sincero. Quiere acabar aquí, o esta temporada, o la próxima, en su mejor nivel. No estará aquí cuando crea que no puede producir como lo ha hecho en la última década”.

A sus 33 años, afronta los últimos años en la élite y, pese a que su futuro no está resuelto, él se ve bien dentro del terreno de juego: “Cuando volví de la lesión sentí que todavía podía marcar la diferencia en este equipo y mientras sienta eso es un buen indicador de que puedo seguir a este nivel”.

Kevin ha estado lesionado varias semanas esta temporada y es por ello que ha tenido que ver los malos resultados de su equipo desde fuera, a excepción de la derrota del pasado fin de semana, en la que pudo reaparecer. Pese al resultado, el jugador se mostró feliz por su vuelta: “Estoy empezando a sentirme mejor, así que estoy contento por eso. Ha sido un momento frustrante”.

Es una situación que no solo ha afectado al belga, sino también a más integrantes de la plantilla. “Ha habido gente jugando que no debería, pero que jugó de todos modos con una lesión”, ha asegurado De Bruyne.

En cuanto a la crisis que vive el Manchester City, ha seguido la línea de su entrenador, mostrándose bastante tranquilo al respecto, aunque señalando una posible causa: “Hemos llegado a estar bien, creando ocasiones, pero el problema está en ambas áreas: encajando goles con demasiada facilidad y no marcando los que deberíamos marcar”. Además, cerró el tema siendo claro: “No creo que este equipo necesite muchas reuniones”.