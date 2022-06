Marcelo se despide del Real Madrid entre lágrimas: “Me voy siendo el jugador con más títulos de la historia del club más grande”

“Queremos rendir un homenaje apasionado a nuestro gran capitán, al niño que se hizo hombre en el Real Madrid. Hablamos de una leyenda, del jugador con más títulos en la historia del Real Madrid . Hablamos de Marcelo. Querido Marcelo, has culminado todos los sueños. Lo has ganado absolutamente todo. Un total de 25 títulos. Eres sin duda uno de los mejores laterales de la historia del fútbol mundial. Eres un jugador irrepetible. Tu fantasía y felicidad han sido claves para la conquista de los títulos”, fueron las palabras de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

“Voy a contar algo que nuna he contado. Pero yo quiero dar las gracias a Raúl, que está ahí sentado. Me ayudaste mucho cuando llegué y cuando nació mi hijo Enzo nunca olvidaré que me hiciste un regalo, con muchas cosas para el bebé, y me diste muchos consejos. Siempre fuiste muy cariñoso, tú y tu familia, y nunca lo olvidaré y siempre quise seguir tu ejemplo”, relató el brasileño.

LA CONFERENCIA DE MARCELO

Lo más díficil de este momento

“Yo no pienso mucho en el futuro... Lo más difícil es decir adiós. Ponerse esta camiseta es lo más bonito. El futuro no me asusta porque la historia ya está escrita. No hay incertidumbre”.

Su abuelo Pedro. ¿Cómo le explicarías ahora a él este momento?

“Todo lo que he conseguido, mi abuelo ha tenido una parte de culpa gigantesca. Siempre me dio mucha libertad y por eso maduré antes de lo normal. Yo llegué con 18 y pensaba que era maduro. Ahora veo a los niños de 18 años... y me doy cuenta de que no tenía ni idea. La historia está escrita y salgo de aquí con lo que tenía que pasar. Estoy muy tranquilo en la despedida”.

Sus entrenadores

“Después de un cierto tiempo jugando en un equipo, he tenido la suerte de jugar más que de estar en el banquillo. He tenido entrenadores especiales y buenos. Cada entrenador aporta algo. Por ejemplo, esta temporada no he jugado casi nada, aunque he jugado mucho porque me he sentido muy útil. Hay años que he jugado mucho y no me he sentido tan útil. Para hacer un equipo y ganar hay que estar juntos. Para mí lo más bonito ha sido ver cómo hemos ganado la Copa de Europa y lo feliz que he sido sin jugar mucho. Y con Ancelotti he discutido y al día siguiente nos dábamos un beso”.

Su día más feliz

“Hoy es el día más feliz desde que estoy en el Madrid. Porque me voy y me doy cuenta de que he dejado un legado. Mis compañeros no me ven como el Marcelo que hace un cañito, sino como una gran persona”.

Su futuro

“El Madrid... No hay palabras para describir lo que siento por el Madrid. Todos los que trabajan por detrás son increíbles. Siempre he intentado tratar a todos por igual, porque yo quería que cuando dejara de jugar pudiera volver. No quería que me vieran como un jugador que vuelve, sino como una persona que es querida. y no siento que me vaya, además. Yo no me voy del Madrid”.

Jugar al fútbol

“Voy a seguir jugando, creo que puedo seguir. Y si juego con el Madrid no hay problema, porque mi sentimiento está ahí y porque soy profesional”.