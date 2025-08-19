Internacionales

Mastantuono sorprendió al hijo de Fede Valverde con su gesto y la escena se hizo viral: "Mirá lo que me mandó"

El nuevo fichaje del Real Madrid tuvo un bonito detalle con el hijo del capitán uruguayo.

2025-08-19

El furor por Franco Mastantuono ya llegó a España y el joven jugador ya tiene su primer gran fanático. Se trata de Benicio, el hijo de Fede Valverde y Mina Bonino, quién fue sorprendido con un bonito gesto del volante argentino.

Valverde le llevó una camiseta de River Plate como regalo a su niño y la tierna escena fue grabada por la esposa del capitán uruguayo, que no pudo resistir la emoción ante la reacción del pequeño.

Mourinho señala al futbolista que lo hizo crecer como DT y nadie se lo esperaba: "Cada vez que jugaba contra él..."

En el video publicado por Mina se ve cómo el Fede va hacia su hijo con la camiseta de River escondida en su espalda. “La sorpresa”, escribió Bonino, quien es la responsable de que Benicio sea hincha del 'Millonario', ya que le trasladó su fanatismo. En cada viaje que hace a Argentina para visitar a su familia, la experiodista de TyC Sports suele llevar al Monumental a sus hijos.

"¿Vos te acordás que ayer le dijiste ‘Vamos River’ a un compañero mío?", le preguntó Valverde a su hijo, que se sorprendió ante la pregunta. "Mirá lo que me mandó", le dijo ante la atónita reacción del niño. "Ah, ¿lo querés? No, si no dejamela a mí", lo apuró su padre mientras el nene esbozaba una sonrisa por el regalo que le envió Mastantuono.

Franco Mastantuono llegó al Real Madrid el pasado 14 de agosto, el mismo día que cumplió 18 años. Fue presentado oficialmente por el presidente Florentino Pérez y firmó un contrato por seis temporadas.

Su fichaje se concretó tras la activación de la cláusula de rescisión de 45 millones de euros. Luego de un breve paso por el primer equipo de River Plate donde fue figura, el futbolista oriundo de la localidad de Azul llegó a uno de los mejores equipos del mundo para demostrar toda su calidad.

