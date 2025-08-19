Mastantuono sorprendió al hijo de Fede Valverde con su gesto y la escena se hizo viral: "Mirá lo que me mandó"

El furor por Franco Mastantuono ya llegó a España y el joven jugador ya tiene su primer gran fanático. Se trata de Benicio, el hijo de Fede Valverde y Mina Bonino, quién fue sorprendido con un bonito gesto del volante argentino. Valverde le llevó una camiseta de River Plate como regalo a su niño y la tierna escena fue grabada por la esposa del capitán uruguayo, que no pudo resistir la emoción ante la reacción del pequeño.

En el video publicado por Mina se ve cómo el Fede va hacia su hijo con la camiseta de River escondida en su espalda. “La sorpresa”, escribió Bonino, quien es la responsable de que Benicio sea hincha del 'Millonario', ya que le trasladó su fanatismo. En cada viaje que hace a Argentina para visitar a su familia, la experiodista de TyC Sports suele llevar al Monumental a sus hijos. "¿Vos te acordás que ayer le dijiste ‘Vamos River’ a un compañero mío?", le preguntó Valverde a su hijo, que se sorprendió ante la pregunta. "Mirá lo que me mandó", le dijo ante la atónita reacción del niño. "Ah, ¿lo querés? No, si no dejamela a mí", lo apuró su padre mientras el nene esbozaba una sonrisa por el regalo que le envió Mastantuono.