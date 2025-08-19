Mastantuono sorprendió al hijo de Fede Valverde con su gesto y la escena se hizo viral: "Mirá lo que me mandó"

El furor por <b><a href="https://www.diez.hn/fotogalerias/real-madrid-puntosla-liga-denuncia-osasuna-no-esperaban-tabla-barcelona-esta-pendiente-franco-mastantuono-alineacion-indebida-IA27051922#image-1">Franco Mastantuono</a></b> ya llegó a España y el joven jugador ya tiene su primer gran fanático. Se trata de <b>Benicio</b>, el hijo de <b>Fede Valverde </b>y <b>Mina Bonino</b>, quién fue sorprendido con un bonito gesto del volante argentino.<b>Valverde </b>le llevó una camiseta de<b> River Plate</b> como regalo a su niño y la tierna escena fue grabada por la esposa del capitán uruguayo, que no pudo resistir la emoción ante la reacción del pequeño.