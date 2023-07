“Mbappé es el único culpable de estar preso en una cárcel de oro en el PSG; la esclavitud ya no existe”

Por último, dijo prácticamente que Mbappé es un “esclavo” del PSG y que no entiende la postura de sus compañeros, de la UEFA y de la FIFA por dejar que pase este tipo de cosas.

Para Carlos el “único culpable es él”, debido a que “estápreso en una cárcel de oro cuando hace justo un año podría haber conseguido su libertad, pero optó por renovar con un club que no entiende que un futbolista no es una mercancía”.

TEXTO COMPLETO DE CARLOS GÓNZALEZ

Kylian Mbappé está viviendo una situación surrealista en el PSG, pero el único culpable es él. Está preso en una cárcel de oro cuando hace justo un año podría haber conseguido su libertad, pero optó por renovar con un club que no entiende que un futbolista no es una mercancía. Algo que el delantero francés ya sabía por los antecedentes que ya había padecido con los dirigentes del club francés. Les siguió el juego y ahora lo está pagando. Estos días está aprendiendo que el dinero no debe ser el único fin de un deportista de élite.

Ahora sufre el acoso de unos dirigentes que no aceptan que el contrato del futbolista expira en 2024. No entiendo esas exigencias de o renueva o se va. Es Mbappé quien debe decidir su futuro, pero el PSG no acepta una derrota y menos con el Real Madrid como posible destino del jugador.