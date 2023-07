La tajante cláusula FIFA que acerca el fichaje de Mbappé por el Real Madrid y que tiene en jaque al PSG

Cada vez queda poco margen para que el futbolista de 24 años tome una decisión con respecto a su futuro, lo que está claro que los parisinos no pueden echarlo del club, aunque busquen una salida legal.

Mbappé sigue firme con su postura, no quiere ampliar su contrato y PSG no piensa dejarlo jugar sin que renueve el vínculo hasta 2025. Real Madrid es el más beneficiado en esta disputa.

No obstante, desde la FIFA hay una cláusula que resalta que un futbolista no puede ser traspasado en contra de su voluntad. Además, también asevera que no existe posibilidad alguna de que sea apartado de la actividad diaria como método de presión.