La polémica petición que Mbappé habría a Florentino Pérez: “Al final Real Madrid se lo ha pensado y ha dicho que sí”

“Yo no tengo dudas de que no hay ningún club como Paris Saint Germain para Kylian Mbappé. Es obvio que quiero que se quede porque es la llave del proyecto. ¿Real Madrid? Kylian es París, es el club”, dijo Al Khelaifi, presidente del equipo que ahora puede perder a otro de sus futbolistas.

La decisión de Mbappé esta vez parece irrevocable, pero según cuenta El Chiringuito y RMC Sport, Kylian ha hecho una polémica petición al Real Madrid: fichar a su hermano Ethan.

“La ilusión que le hizo que Ethan Mbappé debutase fue enorme. Le importa mucho su hermano y su carrera. He preguntado por ello y me dicen que Ethan Mbappé termina contrato en junio del 2024. Comenzó a negociar dicha renovación en noviembre mientras jugaba en el filial y lo que me cuentan es que a día de hoy todo se encuentra paralizado”, destacan desde Francia.